Death Stranding 2: On the Beach: Zehnminütiger Trailer zur Fortsetzung verrät Release-Zeitraum

Death Stranding 2 On the Beach: Alte Bekannte und neue Gesichter

Auf zu neuen Ufern

Hideo Kojimas Paketsimulator geht in die zweite Runde: Zu den Game Awards gab es trotz vorheriger Gerüchte keinen neuen Trailer zu, dafür war es bei der gestrigen State of Play endlich so weit.Mit dem Namenszusatz, bei dem bei Spielern des Erstlings bereits die Glocken läuten dürften, präsentierte sich Death Stranding 2 in einem fast zehnminütigen Trailer und wirft dabei abermals mehr Fragen auf als es beantwortet – ganz, wie wir es von-Schöpfer Kojima kennen. Wir haben uns den Kurzfilm für euch einmal näher angeschaut.Schon die ersten 30 Sekunden vom neuen Trailer zu Death Stranding 2 On the Beach schwanken zwischen vertraut und völlig abgefahren: Die bereits im Vorgänger mitspielendeist zusammen mit einem neuen Charakter zu sehen, wie die beiden einen von einer schwarzen Flüssigkeit eingehüllten Körper untersuchen, der mit einem goldgefärbten Gesicht und Saugnäpfen an den Armen offenbar einen Teil seiner Menschlichkeit eingebüßt hat. Auch dieunter dem Operationstisch ist eine Unbekannte.Nach einem kurzen Kameraschwenk auf ein, das den Lieferanten in der Welt von Death Stranding dabei hilft, aufgrund von ihrer Verbindung zum Leben und Tod gestrandete Dinge aufzuspüren, die sich in einem ähnlichen Zustand befinden, und das im neuen Trailer ein kleines Raumschiff ausspuckt, hat auch Protagonistseinen ersten Auftritt. Aus einem Gespräch mit Fragile lässt sich heraushören, dass die beiden offenbar die Vereinigten Städte von Amerika hinter sich gelassen haben, um zu neuen Ufern aufzubrechen.Südlich der Grenze – nicht umsonst fällt der Name– scheinen die Menschen ebenfalls isoliert voneinander zu leben und sind für heikle Fracht deshalb auf Lieferanten angewiesen. Dabei reist Sam dieses Mal aber nicht alleine: Mit dabei ist eine sprechende kleine Puppe, die dem(Rheingold, Der goldene Handschuh), der am Ende des Trailers zusammen mitaufgezählt wird, zum Verwechseln ähnlich sieht.Die, die Sam natürlich wieder schwer bepackt mit Paketen durchstreift, bieten eine Reihe an frischen Anblicken: Neben jeder Menge Vulkangeröll sind dieses Mal ebenso sandige Wüstendünen sowie beleuchtete Wolkenkratzer zu sehen – letztere werfen natürlich die Frage auf, ob die Zivilisation in Südamerika nicht doch noch die ein oder andere Überraschung beherbergt. Mit Naturphänomenen hat der Langstreckenläufer in Death Stranding 2 On the Beach offenbar auch zu kämpfen: Im Trailer wird Sam von einer Flut verfolgt, die mithilfe von Blitzen sogar eine Brücke zerlegt. Euresind also nicht mehr sicher.Auch sonst entpuppt sich die neue Lieferroute im Trailer als ziemlich gefährlich: Neben den GDs, also den gestrandeten Menschen, tummeln sich südlich von Nordamerika unter anderem gigantische schwarze Hände. Vor allem aber bekommt Sam Konkurrenz:ist von den Toten zurückgekehrt, um mit einer Armee aus Lieferrobotern jeglichen menschlichen Versuch der Neuverbindung im Keim zu ersticken – undDass Higgs selbst kämpfen kann, beweist er in einem Duell, das wirklich nur aus dem Gehirn von Hideo Kojima stammen kann: Mit einer, die Elektroschocks verschießt, wehrt sich der Antagonist gegen einenund legt dabei einige beeindruckende Manöver aufs Parkett. Wie das in den Gesamtkontext von Sams Reise passt? Das weiß derzeit wohl nur ein kleiner Kreis an Auserwählten.Bis zum Release von Death Stranding 2 On the Beach irgendwann im Jahr 2025 dürfte noch eine ganze Reihe weiterer verwirrender Marketing-Videos auf uns zukommen. Wer klarere Ansagen braucht, dürfte bei derauf seine Kosten gekommen sein.