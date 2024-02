Death Stranding 2: On the Beach: Mads Mikkelsen wird nicht in den Cast zurückkehren

Death Stranding 2: On the Beach - "Sehr wichtiger und spezieller Charakter"





If you have PLAYED DS1 to the end, you will understand. Cliff is a character who played a very important and special role in Death Stranding. Mads understood this and performed it beautifully. Mads' Cliff will remain in the story of Death Stranding and in your memories forever.… https://t.co/WzECINz6vR



— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) February 3, 2024

Nach dem ungewöhnlich langen und in Teilen auch sehr abgedrehten Trailer zu, der auf der vergangenen State of Play präsentiert wurde, stellen sich mehr Fragen als beantwortet werden. Neben einer langen Intro-Szene und eindrucksvollem Gameplay-Material sehen wir aber immerhin einige der partizipierenden Charaktere.So kehren neben Protagonist Sam Porter Bridges (Norman Reedus) auch Fragile (Léa Seydoux) und Antagonist Higgs Monaghan (Troy Baker) zurück. Ein beliebter und über lange Strecken des ersten Teils vonfehlt jedoch im Trailer – und wird auch für den zweiten Teil des dystopischen Adventures nicht zurückkehren.Um enthusiastischen Fans ein wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen, verkündete Game Director Hideo Kojima, dass Clifford Unger – gespielt von Mads Mikkelsen – in Death Stranding 2: On the Beach nicht zurückkehren wird. „Wir haben viele hoffnungsvolle Nachrichten bekommen“, schreibt Kojima auf Twitter. „Aber.“ Clifford Unger erschien im ersten Teil des Adventures in geheimnisvollen Flashback-Sequenzen, die jeweils verschiedene Kriegsszenarien zum Schauplatz hatten, als Gegenspieler.„Wer Death Stranding bis zu Ende gespielt hat, wird das verstehen“, so Kojima weiter. „Cliff war ein wichtiger und sehr spezieller Charakter in dem Spiel. Mads hat das verstanden und.“ Dieses Bild solle in der Geschichte und in den Erinnerungen der Spieler fortbestehen. „Weil uns der Charakter so wichtig ist, wird er nicht in Death Stranding 2 auftauchen.“Neue Rollen hingegen sollen von den Schauspielerinnenverkörpert werden; Special Appearances gibt es von den Regisseuren. Ein Release des Spiels ist jedoch nicht vor 2025 geplant. Was wir bisher aus demlesen.