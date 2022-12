Armored Core 6: Fire of Rubicon: Wird nicht zum Souls-Spiel, aber trotzdem starke Bosskämpfe liefern

Amored Core 6: Anpassbare Mechs und keine Open World

Bosskämpfe sollen zum Highlight werden

Fokus auf Singleplayer

Eine der größten Ankündigungen der Game Awards war das neue Spiel von FromSoftware. Armored Core 6: Fires of Rubicon soll bereits 2023 erscheinen, aber noch gibt es wenig Infos zum Mech-Spiel.Einen klitzekleinen Einblick gewähren aber Hidetaka Miyazaki, der Chef von FromSoftware, und Masaru Yamamura, der Creative Director des neuen Armored Core-Spiels, in einem Interview mit IGN . Die wichtigste Info dabei: Armored Core 6 soll kein Spiel im Stile von Dark Souls Elden Ring oder Bloodborne werden.Seit dem letzten Serienteil von Armored Core sind viele Jahre vergangen und FromSoftware zementierte in der Zeit seinen Status als eines der aktuell besten Entwicklerstudios der Welt. Von den Erfahrungen und dem Vertrauen der Fans wird auch Armored Core 6 profitieren, aber es wird nicht zum einem Souls-Spiel mit Kampfrobotern, wie Miyazaki zu Beginn des Interviews klarstellt."Nein, wir haben uns nicht bewusst darum bemüht, das Spiel mehr in Richtung Soulsborne zu lenken", so der FromSoftware-Chef. Stattdessen bleibt man den Wurzeln der Reihe treu, weshalb auch Armored Core 6 vor allem ein Third-Person-Action-Spiel wird. Der Fokus liegt neben den Kämpfen außerdem auf der Anpassung des eigenen Mechs, bei dem ihr die Waffen, Schilde, Generatoren und vieles mehr im Laufe des Spiels austauschen könnt.Darüber hinaus wird Armored Core 6 keine offene Spielwelt bieten, wie es sie zuletzt in Elden Ring gegeben hat. Die Story wird wie in früheren Serienteilen vorrangig über missionsbasierte Einsätze erzählt. Wie genau das im Detail aussieht, werden die Entwickler aber erst in naher Zukunft verraten.Eines der großen Highlights von Armored Core 6 sollten laut Yamamura die Bosskämpfe werden. Ganz so wie man es eben von vielen anderen Spielen FromSoftwares kennt:"Die Essenz dieser Kämpfe, in denen der Spieler die Bewegungen des Gegners liest und dann mit diesen zu spielen lernt, ist natürlich vorhanden, wie es für FromSoftware typisch ist. In diesem Titel sind sowohl der Feind als auch die eigene Maschine aggressiv und gewalttätig in ihren Angriffen. Wir entwickeln das Spiel so, dass die Spieler die dynamischen und intensiven Bosskämpfe genießen können, die nur Mechas bieten können, zusammen mit den einzigartigen Aspekten von AC, z.B. wie man die richtigen Teile zusammenstellt, um es mit den stärksten Feinden aufzunehmen", schließt Yamamura seine Ausführungen ab.Wer sich angesichts des aggressiven Gameplays an Sekiro: Shadows Die Twice erinnert, der liegt womöglich gar nicht so weit daneben. Vor seiner Tätigkeit als Creative Director für Armored Core 6 war Yamamura einer der Lead Designer für Sekiro.Zu guter Letzt bleibt die Info, dass Armored Core 6: Fires of Rubicon in erster Linie ein Singleplayer-Spiel werden wird. Abseits davon wird es aber einen speziellen Versus-Multiplayer-Modus geben, zu dem die Entwickler derzeit noch keine Details preisgeben möchten.All das wird erst im kommenden Jahr passieren. Dann soll Armored Core 6: Fires of Rubicon auch erscheinen und zwar für den PC, die PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X | S.