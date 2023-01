Armored Core 6: Fires of Rubicon: Nächstes From Software-Spiel bekommt bald große Präsentation spendiert

Amored Core 6: Wann und wo findet die Präsentation statt?

Armored Core 6 wird kein Souls-Game

Fast ein Jahr ist der Release vonmittlerweile her, doch Entwicklerstudio From Software hat mitbereits das nächste große Projekt im Ofen.Mussten Fanszunächst hungern, soll es nun schon bald die erste Kostprobe von der Rückkehr der lang verschollenen Mecha-Reihe geben. Amfindet nämlich diestatt und dort will sich Amored Core 6: Fires of Rubicon mit einer einstündigen Präsentation blicken lassen.Wie im modernen Zeitalter des Internets üblich, müsst ihr für die Taipei Game Show natürlich nicht nach China reisen, sondern könnt diese ganz bequem von eurem Sofa aus verfolgen. Die Show selbst beginnt bereits am 2. Februar, Armored Core 6 lässt sich aber erst am 3. blicken, und zwarnach deutscher Zeit.Der Live-Stream ist schon jetzt auf dem YouTube-Kanal von Publisher Bandai Namco zu finden und dürfte nach der Übertragung dauerhaft auf der Plattform bleiben – falls ihr zu der Zeit noch auf der Arbeit sitzt, könnt ihr die Show also ganz gemütlich am Abend nachholen. Was genau wir in der einstündigen Präsentation zu sehen bekommen, ist allerdings noch ein Rätsel.Der erste Trailer konzentrierte sich ausschließlich auf einige Zwischensequenzen, Gameplay gab es bisher noch keines zu sehen. Bekannt ist allerdings, dass Yasunori Ogura, Produzent von Armored Core und Marketing-Manager von From Software, bei der Show dabei sein wird. Sicherlich kann er Neulingen genau wie Veteranen den kommenden Ableger etwas näherbringen.Auch wenn From Software-Fans gespannt aufwarten, der über den PvP-Teil und die Arenen hinausgeht, sollten sie. Wie Studio-Chef Hidetaka Miyazaki in einem Interview mit IGN betonte, werde das Mech-Spiel trotz des Soulsborne-Erfolgs der Reihe treu bleiben.Konkret bedeutet das zwar brachiale Bosskämpfe, aber eben auch keine offene Spielwelt, sondern striktes Missionsdesign – ganz wie in früheren Teilen der Reihe also. Auch auf das Zusammenstellen des eigenen Roboters wolle man bei Amored Core 6 besonders viel Wert legen. Wann ihr selbst Hand anlegen könnt, ist aber noch ungewiss: Aktuell ist das Spiel lediglich fürgeplant.