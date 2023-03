Armored Core 6: Fires of Rubicon: Noch vor Elden Ring-DLC? Release wohl zwischen September und Oktober geplant

Armored Core 6: Release angeblich im Herbst

Jüngsten Berichten zufolge soll, der neueste Titel aus dem Hause von FromSoftware, noch vor dem zuletzt angekündigten-DLC erscheinen.Während man den neuesten Teil der Mecha-Reihe auf den Game Awards 2022 ankündigte, gab man lediglich preis, dass wir mit einer Veröffentlichung noch in diesem Jahr rechnen können. Nun soll dieser ersten Quellen zufolge bereits konkretisiert worden sein.Das Portal Exputer berichtet von Quellen, die in enger Verbindung mit den Entwicklern stehen. Diese würden von einem Release-Zeitraum im Herbst diesen Jahres ausgehen. So heißt es: "Quellen haben nun enthüllt, dass die Entwickler einen Veröffentlichungszeitraum von September bis Oktober für Armored Core 6 geplant haben."Kommt es nicht zu internen Verzögerungen im Ablauf, so sei der Septembermonat für den Release am wahrscheinlichsten. Darüber hinaus ist auch vomdie Rede. Shadow of the Erdtree, wie jener heißen wird, soll erst nach der Veröffentlichung von Armored Core 6 erscheinen.Und auch zum sechsten Teil der Armored Core-Reihe gibt es erste Informationen. So soll die Anpassung eures eigenen Mechs eine wichtige Rolle spielen, während die Entwickler wenig Wert darauf gelegt hätten, den Titel in die Richtung eines von ihnen gewohnten Soulsbourne-Gameplays zu drängen. Dennoch will man die Fans