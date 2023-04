Armored Core 6: Fires of Rubicon: Release erfolgt angeblich bereits im August 2023

Armored Core 6: Wie realistisch ist ein zeitnaher Release?

Keine Infos zum Elden Ring DLC

Wann erscheint? Die Gerüchteküche brodelt schon seit längerem, aber nun könnte es überraschend schnell gehen: Angeblich soll derbereits in vier Monaten erfolgen.Dies berichtet der in der Regel gut informierte Insider Tom Henderson. Seinen Informationen zufolge soll Armored Core 6: Fires of Rubicon amerscheinen. Dies würde bedeuten, dass die Entwicklung des Action-Spiels nahezu abgeschlossen ist und demnächst neue Informationen veröffentlicht werden.Nachdem zuletzt die englischsprachigen Kollegen von Exputer behaupteten, dass, heißt es von Tom Henderson bei Insider Gaming , dass der Release früher stattfindet. Statt Herbst wäre es schon im August soweit.Die Info stammt wie üblich bei Henderson aus anonymen Quellen. Angesichts des durchaus zeitnahen Releases soll es aber schon bald eine Ankündigung geben, die diesen Termin bestätigt. Wann genau FromSoftware den Schleier lüften will, konnte Henderson aber nicht in Erfahrung bringen.Ein Release im August ist aber gar nicht so unwahrscheinlich, sofern Bandai Namco und FromSoftware tatsächlich demnächst die Marketing-Maschine zum Laufen bringen. Auch beiging man ähnlich vor: Einer frühen Ankündigung folgte eine lange Stille, ehe man dann im Juni 2021 die Tore öffnete und zugleich einen Releasetermin preisgab.Sollte sich aber der August-Release von Armored Core 6 bestätigen, dann dürfte sicher sein, dass derdefinitiv erst später kommt. Auch hierzu schweigen bislang Bandai Namco und From Software und halten sich mit Informationen gänzlich bedeckt.Falls ihr die Wartezeit derweil ein wenig kreativ überbrücken wollt, dann könnt ihr Elden Ring noch einmal einen Besuch abstatten - in First Person.