Armored Core 6: Fires of Rubicon: Trailer und Collector's Edition zum neuen Spiel der Elden Ring-Macher

Armored Core 6: Gameplay-Trailer und Collector's Edition

Zuletzt war es noch ein Gerücht, jetzt ist es bestätigt:erschient bereits in wenigen Monaten. Dies hat Publisher Bandai Namco mit einem Trailer enthüllt.Das neue Spiel von From Software wird demnach amerscheinen – und zwar für. Aber das frisch veröffentlichte Video verrät natürlich nicht nur den Releasetermin des nächsten Spiels der-Macher, sondern präsentiert zudem schicke Mech-Action und eine Collector's Edition.Während From Software in den letzten Jahren vor allem als Soulsborne-Maschine bekannt war, wird es bei Armored Core 6 ein ganzes Stück anders. Denn hier steht vor allem explosive Mech-Action im Vordergrund, die nicht nur unbedingt auf dem Boden der Tatsachen stattfindet. Aber seht selbst:Neben dem Gameplay-Trailer kündigte Bandai Namco zudem an, dass Armored Core 6: Fires of Rubicon zum Release in drei verschiedenen Editionen erscheinen wird. Neben einer Launch Edition, die das Spiel, Artworks, Sticker und ein Poster beinhaltet, wird es zwei unterschiedliche Collector's Edition geben.Fürerhaltet ihr die normale Collector's Edition, die neben dem Spiel in einer Steelbook-Verpackung zusätzlich ein Hardcover-Artbook, Pinbadges, Sticker, den digitalen Soundtrack und eine 19 cm große Figur eines Armored Core-Mechs beinhaltet.Wer noch einmal 200 Euro draufpackt, also insgesamtauf den Tisch legt, erhält schlussendlich sogar die Premium Collector's Edition. Die umfasst alles, was bereits die normale Collector's Edition beinhaltet, aber es gibt zusätzlich noch eine Garage für die Mech-Figur.