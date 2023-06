Armored Core 6: Fires of Rubicon: Ausführlicher Blick auf's Gameplay: Das wurde uns gezeigt

Was ist Armored Core 6: Fires of Rubicon?

Alt und Neu: From Software will die klassische Armored Core-Formel mit der modernen Designphilosophie des Studios vereinen.

Die drei Säulen von Armored Core 6

Die unterschiedlich verorteten Gefechte in Armored Core 6 benötigen von euch individuelle Herangehensweisen, je nachdem wie viel Platz gerade herrscht.

Bewegungsfreiheit in Bewegtbild-Beispielen

Das Level-Design soll von den vielseitigen Bewegungsmöglichkeiten des Mechs profitieren und euch so viel Freiraum bei der Erkundung geben.

Selbst ist der Mech

Auch wenn Armored Core 6 kein Soulslike sein soll, wird es dem Reboot der Reihe nicht an beeindruckenden Bosskämpfen mangeln.

From Software legt nach: Anderthalb Jahre nachbeleben die japanischen Entwickler mitihre fast vergessene Spielereihe wieder.Während derund damit auch der Release-Termin des kommenden Ablegers immer näher rückt, haben die Entwickler uns in einem Stream nicht nur kurz die Grundprinzipien der Armored Core-Reihe erklärt, sondern auchgezeigt. Wir verraten, was es in der gut zwanzig-minütigen Präsentation zu sehen gab.Weil Armored Core 6: Fires of Rubicon tatsächlich schon derist, die 1997 ihren Anfang nahm, aber 2013 und damit vor zehn Jahren das letzte Mal mitin Erscheinung trat, zunächst eine kleine Einführung. Wie Yasunori Ogura, Lead Producer von Armored Core 6 bei From Software, erklärt, basiert From Softwares mechanisches Steckenpferd seit jeher vor allem auf zwei Konzepten.Im Vordergrund steht dabei die, die sich extrem auf Individualisierung konzentriert und so viele unterschiedliche Spielgefühle und -erfahrungen bieten soll. Je nachdem, mit welchen Bauteilen ihr euren Metallanzug ausstattet, seid ihr schneller oder robuster, offensiver oder defensiver unterwegs. Erprobt wird euer zusammengestellter Mech dann inmit metallischen Widersachern.Für Armored Core 6 wolle man das Grundkonzept der Reihe mit derin Einklang bringen, wie Ogura weiter ausführt: Die Bandbreite an Möglichkeiten, euch euren eigenen Mech zusammenzuschustern soll also durch eine präzise Steuerung, weitläufige und dynamische Gebiete sowie durch Originalität und herausforderndes Kampfdesign angereichert werden.Damit das gelingt, will man sich beim neuesten Teil der Reihe aufbesonders konzentrieren: Großes und dreidimensionales Level-Design; ein taktisches Kampfsystem, dass durch das Zusammenbauen eures Mechs an Spieltiefe gewinnen soll; sowie das befriedigende Gefühl, herausfordernde Situationen zu meistern und sich über hart verdiente Siege zu freuen. Auch wenn Armored Core 6, wie bereits mehrfach von Bandai Namco betont,wird – Fans dürfen sich trotzdem auf knackige Kämpfe freuen.Hinsichtlich des Level-Designs soll Armored Core 6 dabei die, weshalb euch nicht nur viel Spielraum in der Horizontale, sondern auch in der Vertikale erwarten wird. Dieser Umstand ist auch schon im gezeigten Gameplay-Material deutlich geworden, doch dazu später mehr. Für optische und spielerische Abwechslung will man derweil mit einer Mischung aus Natur und menschengemachten Strukturen sowie drinnen und draußen stattfindenden Missionen sorgen.Derund die unterschiedlichen Situationen sollen sich auch im Kampfsystem widerspiegeln, bei dem man ebenfalls auf die Einzigartigkeiten eines Mechs setzen und eine Balance zwischen Offensive und Defensive schaffen will. Der Schlüssel zum Sieg stellt dabei nicht nur, sondern auch das Verändern eurer aktuellen Ausrüstung dar. Nur wer bereit ist zu lernen, zu beobachten und zu experimentieren, wird die herausfordernden Auseinandersetzungen überstehen.Ob Armored Core 6: Fires of Rubicon hält, was Ogura und sein Team versprechen, erfahren wir natürlich erst, wenn das Spiel am 25. August fürerscheint. Das bei der Präsentation gezeigte Gameplay lieferte diesbezüglich aber immerhin schon einen guten Eindruck: Die Entwickler nahmen uns mit auf eine frühe Story-Mission, in der es eine Bösewicht-Basis namens Grid 086 zu erobern galt.Nach einem kurzen Briefing, bei dem das Einsatzziel erklärt und in den Kontext der Geschichte eingeordnet wurde, ging es in einen gewaltigen Fabrikkomplex, der in Sachen potenzieller Bewegungsfreiheit den erwähnten Prinzipien gerecht zu werden schien. Ihr könnt in alle Himmelsrichtungen sowie nach oben und unten die Umgebung erkunden und dank desso lange durch die Luft düsen, wie es die Energieanzeige erlaubt.Weil der Käfig aus Stahl und Rost auch jede Menge Gegnerhorden birgt, kommen nach einer Vorführung der Mech-Flugkünste auch seine Waffen zum Einsatz: Zwischen den vielen, bei denen ihr eure Gegner mit Lenksuchraketen und Bomben beschäftigt, könnt ihr mit dem Aussault Boost auch auf Tuchfühlung gehen und sie aus nächster Nähe ausschalten. Um solche Auseinandersetzungen möglichst früh zu erkennen, solltet ihr außerdem eurennutzen und die Umgebung nach Feinden absuchen.Falls bei eurem Einsatz dann doch mal etwas schief geht und euch die Gegner zu einem Schrotthaufen verarbeiten, könnt ihr die Mission entweder komplett neustarten oder bei einem Checkpoint wieder einsteigen. Nach dem Bildschirmtod lassen sich außerdem die, damit ihr besser für die kommenden Situationen gewappnet seid. Hier kommt also das Herzstück von Armored Core zum Einsatz: Die Individualisierung.Auch dazu haben wir einen kleinen Überblick bekommen: Wollt ihr euren Mech mit neuen Gegenständen ausstatten, könnt ihr euch im entsprechenden Menü nicht nur die Gesamtausrüstung anschauen, sondern auch zwischen den einzelnen Bauteilen hin- und herschalten, um ihrenachzulesen. Neben dem Kopf, dem Kern, sowie den Armen und Beinen, kommt es auch auf die inneren Werte an, die die Waffen und eure Durchschlagskraft beeinflussen.Neben den Bestandteilen des Mechs könnt ihr zusätzlich bis zu vier Waffen an Händen und Schultern befestigen, wobei in den Händen Nah- und Fernkampfwaffen Platz finden und die Schultern eher für Raketen, Bomben oder Schilde geeignet sind. Wer gerne seineund dabei nicht nur Wert auf optische, sondern auch auf spielerische Feinheiten und Unterschiede legt, dürfte sich hier schnell wohlfühlen.Im Anschluss an den extra eingefädelten Bildschirmtod führten uns die Entwickler das angepasste Setup dann auch nochmal in Aktion vor und erklärten dabei gleichzeitig das. Habt ihr einen Gegner lange genug bearbeitet und die Leiste über seinem Kopf vollständig ausgefüllt, gerät er ins Schwanken und erleidet für kurze Zeit deutlich erhöhten Schaden. Es lohnt sich also, das Dauerfeuer aufrechtzuerhalten, wie sich auch beim brachialen Bosskampf in bester From Software-Manier zum Schluss gezeigt hat.Damit ihr bei den Konfrontationen mit Gruppen und Endgegnern eine Chance habt, solltet ihr außerdem die in manchen Leveln zu findendennutzen, an denen ihr eure Munition und Repair Kits wieder auffüllen sowie eure verlorenen Lebenspunkte wiederherstellen könnt. Wer sich angesichts dieser Beschreibungen bereits freut, aber den Titel angesichts From Softwares jüngster Veröffentlichungen nur schwer einordnen kann, solltet noch einmal nachlesen,und knackiger Herausforderungenwerden wird.