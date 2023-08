Armored Core 6: Fires of Rubicon: Alle Infos zu Release, Story und Gameplay des Mech-Spiels

Release: Wann erscheint Armored Core 6: Fires of Rubicon?

Wann erscheint Armored Core 6: Fires of Rubicon? Auf welchen Plattformen wird das Spiel landen?

wird das Spiel landen? Welche Versionen stehen zum Kauf bereit?

stehen zum Kauf bereit? Story: Worum geht es in dem Action-Rollenspiel?

Worum geht es in dem Action-Rollenspiel? Gameplay: Was erwartet euch bei Armored Core 6: Fires of Rubicon?

Armored Core 6: Fires of Rubicon – Release-Termin und Plattformen

Welche Editionen gibt es?

Die exklusive Premium Collector's Edition ist schick, aber teuer: Rund 450 Euro werden fällig, wenn ihr einen Unterschlupf für eure Mech-Figur haben wollt.

Worum geht es in der Story von Armored Core 6?

Das erwartet euch beim Gameplay

In weniger als einer Woche ist es so weit undbeendet die zehn Jahre lange Funkstille der nischigen Mech-Reihe von Entwickler From Software. Entsprechend gibt es natürlich viele Fragen zu klären:Um Antworten zu finden, haben wir uns in die Mech-Werkstatt begeben und unter die etwas eingerostete Haube der Armored Core-Reihe Antworten geschaut, damit ihr für die Veröffentlichung am kommenden Freitag vorbereitet seid. Unsere Abhandlung zu Story und Gameplay verrät euch dann auch, woran das eigentlich fürundbekannte Studioda gerade werkelt.Einen guten Monat müsst ihr euch noch gedulden, denn Armored Core 6: Fires of Rubicon macht es sich amauf demgemütlich. Die Nintendo Switch geht wenig verwunderlich leer aus, dafür wird genau wie beinoch die letzte Konsolen-Generation bedient.Während das Klären des Release-Termins noch ein Kinderspiel wird, ist die Aufzählung der verschiedenen Varianten ein ganzes Stück komplizierter. Am besten überlegt ihr euch als erstes, auf welcher Plattform ihr Armored Core 6 spielen wollt, dann wird der Auswahlprozess nämlich schnell übersichtlicher. Sowohl auf der PlayStation 4 als auch auf der Xbox One und der Xbox Series X | S steht euch dabei nur die einfachefürzur Verfügung. Hier gibt es neben dem Spiel auch ein paar Art Cards, Sticker und ein schickes Poster.Nennt ihr einen PC euer Eigen, wird euch neben der erwähnten Launch Edition für 59,99 Euro (die im Bandai Namco Store allerdings ausverkauft und genau wie die anderen PC-Versionen auf Amazon gar nicht erhältlich ist) noch diezum gleichen Preis angeboten, wo ihr aber nur das Spiel erhaltet. Diehingegen kostet 69,99 Euro und bietet zusätzlich zum Spiel selbst noch ein digitales Artbook und den digitalen Soundtrack. Falls ihr hingegen auf der PlayStation 5 unterwegs seid, könnt ihr noch deutlich tiefer in die Tasche greifen.Die Launch Edition zum Regulärpreis gibt es auf Sonys aktueller Konsole zwar auch, mit derfürund der exklusiv im Bandai Namco Store erhältlichenfürstehen allerdings noch zwei deutlich teurere Versionen zur Verfügung. Erstere serviert euch neben dem Spiel noch eine 19 Zentimeter große Figur des Cover-Mechs, ein exklusives Steelbook, ein Hardcover-Artbook und Pins sowie die Inhalte der anderen Editionen. Blättert ihr noch 200 Euro mehr hin, bekommt eure Roboter-Statue noch eine große Garage verpasst: Die Kombination aus beiden ist insgesamt 32 Zentimeter hoch.Ein vor wenigen Tagen veröffentlichter Story Trailer behandelt die Frage, die bei den meisten From Software-Spielen eigentlich nur ganz zu Beginn relevant ist und dann zugunsten des Gameplays in den Hintergrund rückt:Grob angerissen spielt Armored Core 6 auf dem Planeten Rubicon 3, wo ein wertvoller Rohstoff die verbleibenden Kräfte zu erbarmungslosen Auseinandersetzungen treibt und in denen ihr natürlich mittendrin steckt.Alsseid ihr eurem Auftraggeber Händler Walter treu ergeben und steigt in die Fußstapfen, die die ebenfalls nummerierten Schachfiguren durch ihr im Trailer gezeigtes Ableben hinterlassen haben. „Ich gebe dir einen Grund zum Leben“, verspricht Walter dort und steckt euch kurzerhand in den titelgebenden Armored Core, einen Mech mit enormer Kampfkraft.Der kommt dann im Gameplay-Teil des Spiels zum Einsatz, wenn ihr in Höchstgeschwindigkeit über die Oberfläche von Rubicon 3 gleitet und schwebt und dabei feindliche Maschinen zerstört, um brav eure Aufträge zu erfüllen. Diesollen euch das volle Arsenal eures Mechs ausnutzen lassen, freut euch also auf Schubdüsen, Raketenwerfer, Laserschwerter und einen voll anpassungsfähigen Roboter.Denn wenn ihr nicht dabei seid, eines der knackigen Missionsziele zu erfüllen, schraubt ihr im entsprechenden Menü an eurem Mech rum: Neue Waffen wollen genauso angelegt und ausprobiert werden wie neue Beine, um eure Mobilität anzupassen, oder ein neuer Kern, um eure Werte zu verändern. Wie gut das funktioniert, verrät ein erster umfangreicher Eindruck inDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.