Armored Core 6: Fires of Rubicon: Verpackungs-Leak verrät Details zum Multiplayer-Modus

Multiplayer-Modus von Armored Core 6: Fires of Rubicon – Bis zu sechs Mechs sollt ihr sein

Zunächstem Werk,, sind nun ein paar frische Details zumdurchgesickert. So erfahren wir, mit wie vielen Spielern wir in den Online-Lobbys rechnen dürfen.Zwar erklärten die- und-Entwickler bereits in vorherigen Interviews, der Fokus ihres neuen Spiels läge auf dem Singleplayer-Modus, allerdings bestätigte man auch einen Multiplayer-PvP-Mode – ganz so, wie es bereits in den früheren Titeln des Studios der Fall war.Dank eines brandneuen, in Folge dessen Bilder der angeblichenvon Armored Core 6: Fires of Rubicon auf Reddit veröffentlicht wurden, sollen bis zugleichzeitig im Multiplayer-Modus des Spiels aufeinandertreffen. Das Foto wurde in japanischen Stores aufgenommen und verrät auch noch ein weiteres Detail.So sollen einem Online-Spiel gleich bis zu drei weitere Spieler alsbeiwohnen können. Schon seit dem Split-Screen-Modus des ersten Teils der Reihe waren die spannenden Kopf-an-Kopf-Kämpfe ein fester Bestandteil von Armored Core. Einen Online-Multiplayer mit bis zu acht Spielern, der sowohl Einzel- als auch Teamkämpfe umfasste, führte man dann erstmalig mit dem vierten Serienteil ein.Weitere spannende Informationen verrät uns die Verpackung des heißersehnten Titels leider nicht und auch FromSoftware hält sich weiterhin bedeckt. Doch aufgrund der Herangehensweise, die die Entwickler bei seinen Vorgängern pflegten, ist davon auszugehen, dass wir auch in Armored Core 6 wieder mit einem ähnlichen Aufbau rechnen können, was den Multiplayer anbelangt.Könnt ihr dennoch gar nicht genug vom neuen Projekt der Souls-Schöpfer kriegen, empfehlen wir euch einen Blick aufzu werfen. Und damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir noch einmal das Wichtigste rund um den