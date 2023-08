Armored Core 6: Fires of Rubicon: Globale Uhrzeiten für den PC- & Konsolen-Release bekanntgegeben

Armored Core 6: Fires of Rubicon – Die globalen Release-Uhrzeiten für den PC, die PlayStation- und die Xbox-Konsolen





Worldwide #ARMOREDCORE VI FIRES OF RUBICON Release Schedule.

Prepare for your arrival on Rubicon 3.



Pre-order: https://t.co/HzaWngWGKT pic.twitter.com/TnBbM4nws4



— ARMORED CORE (@armoredcore) August 22, 2023

Mitbringtdie etwas arg eingestaubte Mech-Reihe nach über zehn Jahren zurück auf die Bildschirme. Mit dem morgigen Release dürfen wir nun endlich selbst Hand an den Schaltkreisen anlegen und uns in gewohnt anspruchsvoller Manier der Entwickler das Blei um die Ohren feuern lassen.Doch während der Release-Termin den meisten erwartungsvollen Spielern wohl bestens bekannt sein dürfte, sieht das bei der, die für denangedacht ist, gleich ganz anders aus. Wir helfen euch weiter und verraten, wann ihr in AC 6 bei uns indie Maschinen anwerfen könnt.Im Gegensatz zu vielen anderen Veröffentlichungen, die euch in den vergangenen Wochen und Monaten entweder auf eurem, eureroder eurer-Konsole zu einer einheitlichen Uhrzeit begrüßt haben, hat sichgegen einen einzelnen globalen Release-Zeitpunkt für Armored Core 6: Fires of Rubicon entschieden.Glücklicherweise verrät uns der Publisher aber, wann es auch in Deutschland endlich so weit ist. So feiert der neueste Titel aus den Reihen FromSoftwares noch heute Nacht, wenn es bei uns um Punkt 0 Uhr zur Geisterstunde schlägt, seinen globalen PC-Launch. Sollten euch auch die restlichen Release-Uhrzeiten rund um den Erdball interessieren, findet ihr diese aber noch einmal hier:Bei seinemverhält es sich etwas anders: Armored Core 6 erscheint zwar bei uns ebenfalls um Mitternacht für die, die, dieund die. Dies ist aber auch auf internationaler Ebene so gehandhabt, sprich: Je nachkönnen PC-Spieler schon einige Stunden eher in den mit Spannung erwarteten Titel reinschauen.Solltet ihr euch bislang unsicher gewesen sein, ob ihr FromSoftware nach starken Titeln wie der-Reihe,oder, auch dieses Mal blind vertrauen könnt, können wir euch womöglich beruhigen:hat uns das japanische Entwicklerstudio ein weiteres Mal überzeugen können.