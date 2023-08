Armored Core 6: Fires of Rubicon: Traditionsreiches Easteregg auch im Mech-Shooter

Armored Core 6: Easteregg-Tradition geht zurück bis 1994

Eastereggs sind eine beliebte Möglichkeit für Entwickler, bei den Fans ihrer Spiele für ein Schmunzeln zu sorgen und gleichzeitig mit charmanten Hommagen anderen Games zu huldigen. Bei FromSoftware gibt es fast schon eine Tradition, in allen hauseigenen Spielen eine bestimmte Waffe unterzubringen. So auch im neuenHierbei handelt es sich um das. Während eine solche Waffe beispielsweise in die düsteren Fantasy-Welten der-Reihe sehr gut passt, wirkt sie bei einem Mech-Shooter etwas fremd. Trotzdem habt ihr die Möglichkeit, diese Klinge zu bekommen. Wer sich nichtlassen will, wo es das Schwert zu holen gibt, der sollte hier besser aufhören zu lesen.In den Dark Souls-Teilen war das Schwert des Mondlichts ebenso zu ergattern wie in; natürlich auch im letzten Soulslike-Eposund sogar in. Erstmals tauchte die Waffe im Rollenspielim Jahre 1994 auf, wo der Endgegner dieseschwang, die Energiestrahlen abfeuerte. Seitdem war es Teil der meisten Games von FromSoftware.Diese mächtige Easteregg-Waffe ist dabei meist auch sehr schwer zu bekommen . In Armored Core 6 müsst ihr zunächst einen extrem harten Boss amlegen. Unter einer Brücke befinden sich einige sich drehende Scheibenroboter, die ihr wahlweise bekämpfen oder umgehen könnt. Drei weitere patrouillieren auf der anderen Seite der Map; dort befindet sich unter Wasser auch die Truhe mit der Waffe.Mit vollständigem Namen Titel wird das Schwert als „Moonlight Light Wave Blade“ bezeichnet. Es ermöglichtund kann mit hoher Geschwindigkeit geführt werden. Zudem könnt ihr es aufladen und eine gewaltige Explosion in einem Lichtblitz hervorrufen.Kommentiert gerne, wassind oder ob ihr noch mehr wiederkehrende Eastereggs kennt. Wenn ihr wissen wollt,, schaut gerne unseren ausführlichen Test an.