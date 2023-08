Armored Core 6: Fires of Rubicon: Mech kämpft sich nur mit Schlägen und Tritten durch das Game

Armored Core 6: So pazifistisch wie möglich

Das neue Meisterwerk von FromSoftwareist ein Mech-Shooter, demnach heißt es: Schießen, feuern und ballern, ballern, ballern. Oder etwa nicht? Dass es auch ganz anders geht, hat ein Spieler auf YouTube unter Beweis gestellt.Der Spieler namens ZeroLenny hat nämlich sämtliche Hauptmissionengestartet – und erfolgreich beendet. So nutzte er nur die Kraft von Hieben und Tritten seines Mechs, um die Gegner auszuschalten.Besonders die Spiele von FromSoftware, zu denen neben Armored Core bekanntlich auch die-Reihe undzählen, sind aufgrund ihres erhöhten Schwierigkeitsgrades immer wieder Ziel von Spielern, die sich selbst eine eigene,setzen wollen. So geht es mal darum, das Abenteuer möglichst schnell zu beenden, einen Run ohne kassierten Treffer abzuschließen oder – wenn ein herkömmlicher Controller zu langweilig ist – ein Spiel eben mal auf einem Saxophon durchzuzocken Nicht mal eine Woche hat Armored Core 6 auf dem Buckel und schon hat ein Spieler das komplette Spielprinzip auf den Kopf gestellt, indem er einfach. In diesem YouTube-Video zeigt ZeroLenny, auf welche Taktiken er dabei gesetzt hat. Dabei verbrauchen beispielsweise Schlagangriffe keine Ausdauer, können aber dennoch überhitzen.Eine Hürde wartete dagegen schon ganz zu Anfang: In der Tutorialmission MUSS der Mech nämlich mit einer Waffe ausgestattet werden. Die einzige Möglichkeit, den hiesigen Boss auszuschalten, waren Angriffs-Boosts, die nur sehr wenig Schaden verursacht haben. Im Verlaufe des Spiels und vor allem mit der– beispielsweise mit den Tetrapodenbeinen, die höheren Kick-Angriffsschaden verursachen – wurde es dann deutlich „einfacher“. Den gesamten Run auf diese Weise zu vollenden, liege laut ZeroLenny dann allerdings doch „am unteren Ende der Spaßskala“.Wenn ihr mehr Spaß haben wollt, könnten ihr euch auf die Suchebegeben. Wieviel, könnt ihr hier nachlesen.