Armored Core 6: Fires of Rubicon: Umfangreiche Koop-Mod mit bis zu sechs Spielern in Arbeit

Armored Core 6: Fires of Rubicon – Koop-Mod erlaubt Missionen mit bis zu sechs Spielern

Wer sich auf die unbarmherzigen Schlachtfelder vonstürzt, der muss das aktuell alleine tun oder bekommt maximal und nur in ausgewählten Missionen einen NPC zur Seite gestellt., die euch das Herbeirufen von Freunden oder Fremden erlaubt, hat From Softwares aktuelles Abenteuer nämlich leider nicht im eisernen Gepäck. Das soll sich nun bald ändern – zumindest inoffiziell., der auch beischon eine umfangreiche Koop-Mod eingebaut hat, die das dort existierende Multiplayer-Erlebnis noch deutlich erweiterte, werkelt nämlich an einem ähnlichen Projekt für Armored Core 6.Auf seinem YouTube-Kanal gewährte LukeYui einen ersten Einblick indie er gerade für Armored Core 6: Fires of Rubicon zusammenbastelt. In dem Video sind zwar nur zwei Mechs unterwegs, die sich der Mission „Angriff auf den Beobachtungspunkt“ widmen, in der fertigen Mod sollen aberdurch die Level schwirren können, also der Host und fünf Gäste.Der Videobeschreibung zufolge befindet sich die Mod zwar, weshalb ihr euch noch ein bisschen gedulden müsst, bis ihr mit euren Freunden in den Schwermetallrüstungen losziehen könnt. Dafür scheint LukeYui aber schon ganz schöne Arbeit geleistet zu haben: Gemeinsam mit einem Kumpel düst er in seinem Mech durch das Level und zu zweit nehmen sie den fiesen Balteus am Ende in ein Kreuzfeuer, bei demDamit es mit mehreren Spielern nicht zu einfach wird, soll die fertige Mod außerdem die Möglichkeit zumbesitzen. Der Host könne die Schwierigkeit basierend auf der Anzahl der Spieler einstellen, sodass Armored Core 6 auch mit sechs Kampfrobotern noch herausfordernd bleibt. Weiterhin verspricht LukeYui, dasssein werden und eure Party auch nach Abschluss eines Auftrags bestehen bleibt, damit ihr euch nicht dauernd neu einschleusen müsst.Sollte Armored Core 6: Fires of Rubicon mit seinen schnellen Schubdüsen bislang an euch vorbeigerauscht sein,, wo ihr das Spiel für die PlayStation 5 aktuellbekommt. Was der Ausflug in From Softwares düstere Mech-Welt für euch bereithält, verrät derweil