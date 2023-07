Master Detective Archives: Rain Code: Neues Spiel der Danganronpa-Macher könnte Nachfolger bekommen

Master Detective Archives: Rain Code – Ein Sequel mit neuen Charakteren?

Vier DLCs mit Nebengeschichten angekündigt

Seit gut zwei Wochen machen Detektiv Yuma Kokohead und Todesgott Shinigami indie Nintendo Switch mit gespenstischen Ermittlungen unsicher.Auch wenn der Murder-Mystery-Titel als geistiger Nachfolger der-Reihe gilt, die ja bekanntlich drei Hauptspiele und ein Spin-Off hervorgebracht hat, ist zu Master Detective Archives: Rain Code bislang noch kein Nachfolger angekündigt.scheint aber durchaus an einer Fortführung interessiert zu sein.In einemmit den Kollegen von Noisy Pixel verriet Koda, dass er gerne ein Sequel zu Master Detective Archives: Rain Code produzieren wollte, hatte bei dieser Bekanntgabe aber noch eine ziemlichmit im Gepäck: „Ich würde liebend gerne ein Sequel machen, aber ich bin noch nicht sicher, ob Yuma und Shinigami wieder die Hauptcharaktere sein werden.“Der von Amnesie und dem lebhaftengeplagteist als Detektiv der Hauptdarsteller von Master Detective Archives: Rain Code und begibt sich auf Geheiß der World Detective Organization in die abgeschottete Stadt Kanai Ward, wo die Straßen von Verbrechen und Dauerregen überschwemmt werden.Dass Koda eine Zukunft der Reihe sieht, diese aber nicht zwangsläufig Yuma und Shinigami beinhaltet, deutet daraufhin, dass er schon spannende Ideen zuund anderen Geschichten haben könnte. „Ich werde auf die Meinungen und das Feedback der Spieler achten, um mehr Geschichten mit diesem Franchise zu erschaffen“, erklärte der Produzent des Spiels.Wer schon jetzt nach mehr Inhalt zu Master Detective Archives: Rain Code lechzt, wird bei den angekündigten DLCs fündig. Insgesamtsoll der denkintensive Detektiv-Titel bekommen, diekosten, in den kommenden Monaten erscheinen und Nebengeschichten zu den Meisterdetektiven des Spiels erzählen werden.Den Anfang machtdas Nebenkapitel zum selbstbewussten Desuhiko mit dem interessanten Namen „Charisma ist der Katze Tod“. Redakteur Jonas steckt aktuell übrigens selbst knietief in den Ermittlungen und verrät euch in unserem neuen Format,