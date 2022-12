Lil Gator Game: Launch-Trailer zum putzigen Alligator-Abenteuer

Lil Gator Game: Eine Insel mit zwei Bergen

Während der Winter immer kälter wird, laden viele Videospiele zu einem digitalen Sommerurlaub ein, um den Frost am Fenster auszusperren. Auch Lil Gator Game hat sich dieser Aufgabe verschrieben.Das gestern erschienene Abenteuer ist einer der vielen spannenden Nintendo Switch-Titel im Dezember , ist aber auch auf dem PC via Steam verfügbar und will euch angesichts der eisigen Außentemperaturen mit einem sonnenüberfluteten Inselausflug locken. Genau wie im Launch-Trailer soll dabei vor allem der Spaßfaktor im Vordergrund stehen.Der titelgebende Alligator sieht die erwähnte Insel dabei als seinen persönlichen Spielplatz, auf dem er herumtollen, -rutschen, -gleiten und unterhaltsamen Unfug treiben kann. Bewaffnet mit Stock und Schild zerlegt er dabei Pappkameraden, legt das gefährliche Equipment aber auch ab und an aus der Hand, um sich anderen Ablenkungen zu widmen.Besonders die anderen Bewohner der Insel warten nämlich nur darauf, zusammen mit dem kleinen Krokodil ihre Freizeit zu verbringen. Egal ob Steine über das Wasser schnipsen, auf Stromleitungen balancieren, den perfekten Schnappschuss einfangen oder würdevoll Tee schlürfen: Der abenteuerlustige Alligator stürzt sich in abwechslungsreiche Aktivitäten.Lil Gator Game will damit vor allem an die Spieler appellieren, die sich vor oder zwischen den Feiertagen nach etwas Entschleunigung sehnen. Nicht umsonst verglichen viele den Titel schon nach dem ersten Trailer mit der beschaulichen Indie-Kletterpartie A Short Hike . Ob Lil Gator Game mehr macht, als nur den Vogel durch ein Krokodil zu ersetzen, könnt ihr ab sofort selbst herausfinden.Seit gestern ist der von MegaWobble entwickelte und von Playtonic Friends veröffentlichte Titel auf der Nintendo Switch und dem PC via Steam erhältlich. Noch bis zum 21. Dezember ist Lil Gator Game überdies auf beiden Plattformen um 30% reduziert und kostet damit aktuell nur 13,65 Euro statt der üblichen 19,50 Euro.