Tomb Raider (Arbeitstitel): Amazon schnappt sich neues Spiel als Publisher und Co-Entwickler

Tomb Raider: Erste Info-Fetzen zum neuen Spiel

Amazon Games statt Embracer

Tomb Raider wird fortgesetzt. Das ist vermutlich nicht die allergrößte Überraschung, der Entwickler und Publisher aber schon: Amazon widmet sich dem nächsten Abenteuer von Lara Croft.Dies bestätigte das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Darin heißt es, dass Amazon zusammen mit Crystal Dynamics an einem neuen Tomb Raider-Spiel gemeinsam arbeitet. Dies umfasst sowohl die Entwicklung als auch den weltweiten Vertrieb.Viele Infos zu dem geplanten neuen Tomb Raider gibt es derzeit noch nicht. Trotzdem nennt Amazon in der Pressemitteilung ein paar erste Details, die aber noch sehr an der Oberfläche kratzen. Zum einen entsteht das nächste Tomb Raider auf Basis der Unreal Engine 5 und zum anderen soll es das bisher "größte und umfangreichste" Spiel der Reihe werden.Darüber hinaus heißt es, dass Tomb Raider weiterhin ein narratives Singleplayer-Abenteuer bleiben wird, bei dem auch die klassischen Spielelemente der Reihe beibehalten werden. Als Spieler übernehmt ihr deshalb ein weiteres Mal die Kontrolle über Lara Croft in einer "Umgebung, die Erkundung und kreative Wegfindung erfordert, mit kniffligen Rätseln, die es zu lösen gilt, und einer Vielzahl von Gegnern, die besiegt werden müssen."Weitere Details kann und will man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verraten. Der Grund dafür ist recht simpel: Die Entwicklung befindet sich noch ganz am Anfang, weshalb es derzeit auch noch keinen Namen für das nächste Spiel gibt.Die Ankündigung, dass Amazon Games das Publishing übernimmt und sich sogar an der Entwicklung beteiligt, ist recht überraschend. Schließlich kaufte die Embracer Group erst im Mai 2022 Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal samt Tomb Raider, Deus Ex und Legacy of Kain für 285 Millionen Euro.Fans sind deshalb davon ausgegangen, dass das nächste Tomb Raider somit auch unter der Führung des neuen Publishers entsteht. Offenbar ist das aber nicht der Fall. Auch für Amazon ist die Entwicklung neu, denn bislang konzentrierte sich der Publishing-Arm des Versandriesen mit New World und Lost Ark vor allem auf große Multiplayer-Spiele.