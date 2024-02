Tomb Raider: Artwork zeigt moderne Lara Croft mit Retro-Outfit

Tomb Raider: Sieht so die neue Lara aus?





Have you joined the Society of Raiders yet? Learn more and join to unlock perks, including a stunning brand-new Lara Croft wallpaper. 👀https://t.co/wXb8aMhYlJ pic.twitter.com/pRpJ9AfPPJ



— Tomb Raider (@tombraider) February 14, 2024

Gerade feiertmit den Neuauflagen der ersten drei Spiele ein kleines Comeback, da gewährt Entwickler Crystal Dynamics allen Anschein nach auch einen Blick auf die. Schon seit längerem wird an einem neuen Serienteil gearbeitet, zu dem aber noch überwiegend geschwiegen wird.Bekannt ist bisher lediglich, dass. Nun gibt es aber womöglich ein neues Lebenszeichen in Form eines, welches offenbar diezeigt. Ob es sich dabei aber tatsächlich um den frischen Look der berühmten Videospiel-Archäologin handelt, ist derzeit noch nicht bestätigt.Zeitgleich mit dem Release von, welches am 14. Februar 2024 veröffentlicht wurde, wurde die Webseite der Spielereihe überarbeitet und das Fan-Programmgestartet. Dort zu finden: Ein Artwork , welches offenbar die neue Lara Croft aus dem kommenden Tomb Raider-Spiel zeigt. Die Archäologin wirkt auf dem Bild erneuert, auch wenn sich deutlich an den Ursprüngen orientiert wird.Im Detail sehen wir Frau Croft, die sich offenbar in einem Dschungel und vor einem Wasserfall befindet. Wichtig sind aber die offensichtlichen Details: So trägt sie einerseits ihre, andererseits den bekannten Look bestehend aus einem schulterfreien Top und kurzen Shorts. Ihr Gesicht wiederum wurde offenbar komplett neu gestaltet.Es scheint so, als würde Crystal Dynamics mit dem neuen Tomb Raider die jüngste Trilogie, anstatt an das Ende vonanzuschließen. Passen würde es, denn immerhin hat Amazon etwas großes mit der Marke und Lara Croft vor.Der Versandhändler und Multimedia-Konzern will aus dem Franchise einerschaffen. Neben einem Videospiel ist Gerüchten zufolge auch einin Planung. Details zu den einzelnen Projekten sind bisher aber rar gesät.