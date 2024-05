Die Tomb Raider-Serie bekommt grünes Licht bei Amazon Prime Video

Nachdem diebeieingeschlagen ist wie eine Bombe, hat sich der Streaming-Dienst nun die nächsteeiner populären Videospielvorlage sichern können und schickt so einein die nächste Runde.Die Rede ist von keiner Geringeren als, die sich als Hauptfigur der beliebten-Reihe bereits seit Jahrzehnten über die Bildschirme ballert, hüpft und hangelt. Amazon hat das Serienprojekt jüngst in Auftrag gegeben. Verkündet wurde dies jüngst auf dem Upfront-Event des Unternehmens in New York von Jen Salke, ihres Zeichens Leiterin der, höchstpersönlich. Sie bezeichnete die zu Prime kommende Tomb Raider-Serie als „episch“ und „weltumspannend“, während "Fans und Neulinge sich auf aufregende Abenteuer freuen können, die das Erbe dieses ikonischen Charakters ehren“ . Dassoll der Feder(Fleabag, Indiana Jones und das Rad des Schicksals, Solo: A Star Wars Story) entspringen, die auch als ausführendeengagiert wurde.„Wenn ich meinem jugendlichen Ich sagen könnte, dass das passiert, würde es wohl explodieren. Tomb Raider hat einen großen Teil meines Lebens ausgemacht, und ich fühle mich, die Serie mit so leidenschaftlichen Mitarbeitern ins Fernsehen zu bringen. Lara Croft bedeutet mir sehr viel, wie vielen anderen auch, und ich kann es kaum erwarten, dieses Abenteuer zu erleben.", so Waller-Bridge.Zwar steht mit derbereits fest, wer für die Umsetzung der Serienadaption steckt, wer den Cast und speziell die Hauptrolle der Lara Croft besetzen wird, bleibt derweil aber ein Geheimnis. Bereits im vergangenen Jahr berichteten auch wir, dass die Tomb Raider-Serie ein Teil eines größeren Universums bei Amazon sein soll, welches zusätzlich auchumspannen soll. Beaufsichtigt werden soll die Entwicklung des Franchise von Dmitri Johnson von dj2, der sich zuvor die Rechte an der IP gesichert hatte.Weitere Schüsselfiguren sind wohl der ehemalige Comedy-Chef der Amazon Studios, Ryan Andolina, ebenso wie Amanda Greenblatt, die zuletzt die Leitung der Abteilung First-Look und Overall Deals übernahm. Auch Legendary Television, dassteht, soll als Rechteinhaber beteiligt sein. Dieläge allerdings in der Hand von Crystal Dynamics und natürlich der Amazon MGM Studios.