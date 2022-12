Warhammer 40.000 (Amazon Prime): Neue Amazon-Serie mit Henry Cavill angekündigt

Warhammer 40.000: Amazon sichert sich Rechte für Serien, Filme & mehr

Henry Cavill: "Ich liebe Warhammer, seit ich ein kleiner Junge war"

Gerade erst als neuer Superman verschmäht, schüttelt Schauspiel-Star Henry Cavill mit der Warhammer 40.000-Serie von Amazon ganz einfach den nächsten großen Fisch aus dem Ärmel.Der Versandhaus-Gigant kündigt offiziell an, sich die weltweiten Rechte am Warhammer 40.000-Franchise von Games Workshop gesichert zu haben. Cavill, der Serien-Fans bereits aus Netflix' The Witcher-Adaption bekannt sein dürfte und erst vor Kurzem seinen Job für den nächsten Superman-Film verloren hat, soll die Hauptrolle übernehmen und an allen Warhammer-Produktionen der Amazon Studios mitwirken.Die zwischen Amazon und Games Workshop getroffene Vereinbarung umfasst dabei mehr als eine bloße Serien-Auskopplung. So sichert sich der Konzern gleichzeitig auch die Rechte an "Filmen und mehr", wie es in der offiziellen Ankündigung heißt. Dabei handelt es sich um den ersten Deal seiner Art für die Amazon Studios, der eine IP dieser Größenordnung betrifft.Seit seinem Start vor bald 40 Jahren konnte sich die Marke Warhammer dank GAWs Miniaturfiguren, Quellenbücher, Tabletop-Spiele, Animationen, Romane und eine Fülle von lizenziertem Material sowie Videospiele, beispielsweise dem neuen Warhammer 40.000: Darktide, weltweit etablieren. Das Setting ist dabei in einer fernen Zukunft angesiedelt, in der die Menschen an der Schwelle zu der womöglich rosigsten Zukunft, oder aber ihrem dunkelsten Zeitalter steht. Dabei sind die Bedrohungen für das Imperium der Menschen ganz vielfältig: Zwischen machthungrigen Verrätern, außerirdischen Invasoren und korrupten, bösartigen Göttern dürfte es stets spannend bleiben."Warhammer 40.000 hat die Fantasie von Fans jeden Alters, aus allen Gesellschaftsschichten und auf der ganzen Welt erobert, erklärt Jennifer Salke, Leiterin der Amazon und MGM Studios. "Wir freuen uns darauf, mit Henry, Vertigo Entertainment und Games Workshop über unsere Amazon-Unterhaltungsgeschäfte hinweg an diesem brillanten, fesselnden Franchise zu arbeiten, das unsere Kunden weltweit über Jahre hinweg erleben können", so heißt es weiter.Neben seiner Rolle als Darsteller soll Henry Cavill auch direkten Einfluss auf die Produktion der Warhammer-Projekte, die in den Amazon Studios geschaffen werden, haben. Dass sich dabei die perfekte Besetzung für die Position gefunden hat, dürften Cavills Äußerungen zum Franchise noch einmal deutlich machen:"Ich liebe Warhammer, seit ich ein kleiner Junge war, was diesen Moment zu etwas ganz Besonderem für mich macht. Die Möglichkeit, dieses cinematische Universum von Anfang an zu betreuen, ist eine große Ehre und Verantwortung", so der Schauspieler selbst. "Ich könnte nicht dankbarer sein für all die harte Arbeit, die Vertigo, Amazon Studios und Games Workshop geleistet haben, um dies zu ermöglichen. Ich bin einen Schritt näher dran, einen fast lebenslangen Traum zu verwirklichen", erklärt er weiter.Noch gar nicht all zu lange ist es her, dass Henry Cavill seiner Rolle als Geralt in der Netflix-Serie zu The Witcher den Rücken gekehrt hat . Wer sich trotzdem nach etwas Neuem vom Hexer sehnt, dem empfehlen wir einen Blick auf unser Special zu The Witcher: Blood Origin.