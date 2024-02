Warhammer 40.000 (Amazon Prime): Henry Cavill verwirklicht sich Kindheitstraum

Warhammer 40.000: "Das größte Privileg meiner Karriere."

Dassnicht nur ein wandlungsfähiger und populärer Schauspieler ist, sondern durchaus auch als kleiner Nerd gilt, hat der Brite mehrfach gezeigt. So schien ihm seine Paraderolle als Geralt von Riva in der-Serie wie auf den Leib geschneidert. Nun kreiert der einstige Superman-Darsteller Welten inNachdie Zusammenarbeit zwischen Warhammer-Hersteller Games Workshop und Amazon Ende letzten Jahres unter Dach und Fach gebracht. Henry Cavill wird für das Projekt, das bei Amazon Prime laufen wird, nicht nur vor der Kamera stehen,sein.Am Ende eines Interviews, das Cavill zum Start der Agentenkomödie Argylle, in dem er die Hauptrolle spielt, gab, wurde er auch auf Warhammer 40.000 angesprochen. Und auch wenn er noch nicht viel zum Inhalt der Produktion sagen konnte,: „Das ist das größte Privileg meiner professionellen Karriere“, sagt der Mann, der immerhin dreimal Superman und zweimal (wenn auch nur als Nebenrolle) Sherlock Holmes gespielt hat. „Die Möglichkeit, das auf den Bildschirm zu bringen und am Ruder zu stehen, sodass es originaltreu bleibt, ist mir sehr wichtig.“Warhammer sei etwas, das ihn schon als Kind beschäftigt habe und womit er sich in seiner Freizeit beschäftigt. In einem Instagram-Post von 2020 sehen wir, dass Cavill Zeit in der Pandemie mit dem Bemalen von Warhammer-Figuren verbracht hat. „Ich kann das zum Leben erwecken“, so Cavill weiter. „Es gäbe, warum ich in die Branche eingestiegen bin, als das zu tun.“Cavill gilt ebenfalls als großer Fan der Witcher-Reihe, in dessen Serienadaption auf Netflix er drei Staffeln lang Protagonist Geralt von Riva spielte, bevor er 2022 die Rolle aufgab. Ob es daran lag, dass die Serienmacher sich zu sehr von der Buchvorlage entfernten, oder weil Cavill noch einmal in die Rolle des Superman zurückkehren wollte, bleiben hartnäckige, wenn auch unbestätigte Spekulationen. Letzteres Projekt, ein weiterer Superman-Film mit ihm ist zunächst nicht geplant. Und Geralt von Riva wird. Glück für alle Warhammer 40.000-Fans, die darauf gespannt sein können, wie „einer von ihnen“ die Verfilmung angeht.