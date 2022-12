Pirate's Dynasty: Survival-Reihe schippert 2023 auf den Sieben Weltmeeren

Pirate’s Dynasty: Neue Crew, neue Abenteuer

Überleben in der Zukunft

Die Dynasty-Reihe, nicht zu verwechseln mit Koei Tecmos Dynasty Warriors-Titeln und ihren manischen Massenschlachten, setzt seit jeher auf Survival, Basenbau und Rollenspiel-Elemente, egal in welchem Setting.Nachdem Publisher Toplitz Productions bereits mit Medieval Dynasty , Lumberjack’s Dynasty und Farmer’s Dynasty verschiedenste Rupbriken an Land abgedeckt hat, soll der frisch angekündigte Ableger Pirate’s Dynasty endlich digitale Gewässer bereisen. Los geht das Überleben auf Hoher See allerdings erst im dritten Quartal 2023.Auch wenn Toplitz Productions stets als Publisher fungiert, stammen die verschiedenen Titel der Dynasty-Reihe häufig von unterschiedlichen Entwicklern. So auch beim kommenden Piratenabenteuer, für das man sich die Mannschaft vom Studio Gold Hind Games an Bord geholt, um mit einer Buddel voll Rum in der einen und dem Steuer in der anderen Hand nächstes Jahr die Segel hissen.Spielerisch soll euch klassische Piraten-Kost mit Survival-Elementen erwarten: Seeschlachten, das Aufstellen der eigenen Crew, das Modifzieren des eigenen Schiffes und natürlich die Erkundung von tropischen Inseln, auf denen wichtige Mittel zum Überleben versteckt sind. Mit einem kooperativem Mehrspieler-Modus und einer prozedural generierten Welt will man außerdem für Abwechslung und hohen Wiederspielwert sorgen.Vorerst angekündigt ist Pirate’s Dynasty nur für den PC, auf der Steam-Seite des Spiels findet ihr weitere Infos zum Piratenabenteuer. Mit Medieval Dynasty hat man es sich aber zusätzlich auch bereits auf den Konsolen bequem gemacht, weshalb eine ähnliche Ankündigung nicht auszuschließen sein dürfte.Pirate’s Dynasty ist allerdings längst nicht der einzige Titel der Reihe, den Publisher Toplitz Productions noch im Ofen hat. Mit Sengoku Dynasty und Wild West Dynasty sind bereits zwei weitere Survival-Ableger geplant, die ebenfalls beide 2023 erscheinen sollen – und das noch bevor Pirate’s Dynasty in See sticht.Wild West Dynasty entführt euch ab dem 16. Februar 2023 dann wenig überraschend in den titelgebenden wilden West, inklusive Cowboys und Revolverhelden, deren Überleben nicht nur durch die Schusswaffen des jeweils anderen bedroht werden. Mit Sengoku Dynasty geht es im zweiten Quartal 2023 hingegen in das feudale Japan.