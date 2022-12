God of War (Amazon Prime): Serie soll den Spielen "unglaublich treu" bleiben, verspricht Amazon

God of War-Serie auf Amazon: "Emotionaler Kern" der Spiele soll erhalten bleiben

Beispiele dafür, wie man Adaptionen umsetzen sollte

Die God of War-Serie kommt und mit ihr gleich weitere gute Neuigkeiten: Wie Amazon nun verspricht, soll die Serienadaption der Videospielvorlage "unglaublich treu" bleiben.In der jüngeren Vergangenheit meinten es die Produzenten von Serien und Filmen wirklich gut zu uns, denn vor ihren von populären Videospielen inspirierten Projekten konnte man sich kaum noch retten. Aktuellere Beispiele findet man in der Resident Evil - oder auch der The Witcher -Serie auf Netflix und Co. zuhauf. Doch nicht immer kamen Fans der Games dabei auch auf ihre Kosten und dies möchte Amazon mit der God of War-Serie allem Anschein nach um jeden Preis vermeiden.Erst in der vergangenen Woche bestätigte Amazon, dass man an einer Serie zu God of War arbeiten würde . Noch ist nicht viel bekannt, außer, dass sie auf der beliebten Spielereihe rund um den gottgleichen spartanischen Krieger Kratos basieren soll. In einem Interview mit Collider erklärt Vernon Sanders, Head of TV bei den Amazon Studios, nun, dass die Serie "unglaublich originalgetreu" werden soll und den "echten emotionalen Kern" der Spiele beibehalten möchte."Wir wissen, dass es eine so leidenschaftliche Fangemeinde für God of War gibt", sagte Sanders gegenüber Collider. "Aber das, wonach wir immer suchen, ist, ob es einen echten emotionalen Kern gibt, ob es eine echte erzählerische Geschichte gibt, und ich denke, [das ist] Teil dessen, was God of War so besonders macht", führt er weiter aus.So seien die neueren Spiele zwar "riesige epische" Abenteuer, jedoch ginge es noch immer darum, die Geschichte über "Väter, Söhne und Familien" zu erzählen. Sanders glaubt, dass eben diese Erzählungen selbst jene ansprechen würden, die die God of War-Spiele nicht gespielt haben. "Was Rafe Judkins und Mark Fergus sowie Hawk Ostby sich für die erste Staffel und die Serie ausgedacht haben, ist meiner Meinung nach sowohl unglaublich originalgetreu als auch eigenständig fesselnd", stellt er in Hinsicht auf die beiden Showrunner und den Autoren klar. An einen großen Erfolg glaube man selbstverständlich ebenfalls.Nach der harschen Kritik an jüngeren Videospielverfilmungen, wie beispielsweise der zuvor erwähnten Resident Evil-Serie , aber auch anderen Auskopplungen, dürfte das Projekt selbst für ein großes Studio wie Amazon eine schmale Gratwanderung werden. Doch Sanders betont noch einmal, dass Amazon eine positive Erfolgsbilanz mit Adaptionen, die den Fans gefallen, vorzuweisen hätte.Als Beispiele dafür nennt er unter anderem The Boys: Zwar orientiert sich diese an dem gleichnamigen Comic von Garth Ennis und Darick Robertson, allerdings stieß sie auf starke positive Resonanz unter den Zuschauern. An derartige Umsetzungen möchte man mit Kratos' emotionaler Erzählung nun anknüpfen.Neben der erst vor wenigen Tagen angekündigten God of War-Serie von Amazon steht auch noch ein weiteres spannendes Serien-Projekt für Videospiel-Fans bevor: Schon vor einigen Wochen bestätigte HBO den Release-Termin seiner The Last of Us-Serie . Jüngst präsentierte man uns dazu sogar einen Trailer, der endlich etwas mehr von Joel und Ellie zeigt.