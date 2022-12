Elypse: Metroidvania zwischen Ori und Hollow Knight zeigt sich im neuen Trailer

Elypse: Das traurige Schicksal einer maskierten Heldin

Schon vor einer Weile angekündigt, weckt das vom französischen Entwicklerstudio Hot Chili Games prodzuierte Elypse nun die Neugier von eingefleischten Metroidvania-Fans mit einem neuen Trailer.Neben dem im vierten Türchen von Nintendos Indie-Adventskalender präsentierten Afterimage dürfen sich Spieler 2023 demnach auf ein weiteres 2D-Abenteuer freuen. Elypse dürfte dem aktuellen Werbevideo zufolge allerdings eher was für die hartgesottenen Plattformer-Fans werden: Das Überleben in der erbarmungslosen Welt des Titels sieht aus, als erfordere es schnelle Reflexe.Eröffnet wird der Story-Trailer von einer animierten Zwischensequenz, die vage andeutet, was die Steam-Seite verrät: In Elypse schlüpft ihr nämlich in die Rolle einer maskierten Heldin, die von ihrem Volk geopfert wird, um das Dorf vor dem bedrohlichen Abgrund zu beschützen. Doch ihr überlebt den Sturz und müsst euch nun durch die verschachtelten Höhlen zurück zu euren Leuten kämpfen.Glücklicherweise seid ihr dabei nicht allein: Nach dem Sturz trefft ihr auf Nyx, die euch bei euren ersten Schritten im Abgrund unterstützt, bevor ihr die höllischen Gewölbe auf eigene Faust erkundet. Der ein oder andere Kampf erwartet euch bei diesem Unterfangen zwar auch, der Fokus liegt aber eindeutig auf präzisem Plattforming.Sowohl optisch als auch spielerisch scheint Elypse dabei genau zwischen den beiden Genre-Giganten Hollow Knight und Ori and the Blind Forest beziehungsweise Ori and the Will of the Wisps zu liegen. Kombiniert sollen Kämpfe und Sprungpassen dabei mit dem „Dash-and-Slash-System“, wodurch eure Bewegungsfähigkeiten zur tödlichen Waffe werden.Metroidvania-typisch schaltet ihr auf eurer Reise natürlich das ein oder andere Talent frei, mit dem ihr neue und unerforschte Orte im Spiel erkunden könnt. Ähnlich wie bei Hollow Knight und Ori scheint man auch hier auf einen hohen Schwierigkeitsgrad zu setzen, auf der Steam-Seite des Spiels ist von „harten Prüfungen“ die Rede. Wie hart Elypse wirklich sein wird, erfahrt ihr dann 2023, wenn das 2D-Abenteuer für den PC, die Nintendo Switch und die PlayStation 4 und 5 erscheint.