Sucker For Love: First Date: 15 Minuten Gameplay zum Lovecraft-Dating-Simulator

Sucker For Love: First Date – 15 Minuten Gameplay zum Horror-Liebesleben

Ursprünglich im Januar 2022 für den PC veröffentlicht, hat es Sucker For Love: First Date vor einer Woche auch auf die Nintendo Switch geschafft und bietet so gruselige Liebeserfahrungen für unterwegs.Der Dating-Simulator gehört in seinem Genre nämlich zu den besonders ungewöhnlichen Kandidaten: Die potenziellen Partner in Sucker For Love sind nämlich keine Menschen, sondern Götter, die direkt H.P. Lovecrafts Necronomicon entsprungen zu sein scheinen. Anlässlich der Nintendo Switch-Veröffentlichung gibt es auf YouTube nun mehr als 15 Minuten Gameplay des schaurigen Simulators zu sehen.Dabei handelt es sich auch gleichzeitig um den Anfang des Spiels, in dem ihr mithilfe eines ominösen Buches noch ominösere Rituale durchführt und prompt eine uralte Gottheit namens Ln’eta in die eigenen vier Wände beschwört. Die Lady mit dem Tentakelmund wollte eigentlich die Welt ins Chaos stürzen, verliert angesichts eurer Annäherungsversuche aber schnell die Lust.Dann entdeckt sie jedoch den pinken Wälzer, mit dem ihr sie herbeigerufen habt und zeigt sich auf einmal sehr interessiert. Um Ln’eta für euch zu gewinnen, heißt es nun weitere Rituale durchführen, doch die zerstörerische Göttin scheint etwas Unheimliches im Schilde zu führen. Was das ist, verrät das Gameplay-Video von Nindie Spotlight allerdings nicht – für eine Antwort müsst ihr euch selbst in Gefahr begeben.Das seit kurzem für die Nintendo Switch und seit Januar für den PC erhältliche Sucker For Love: First Date hat neben Ln’eta noch zwei weitere bedrohliche Göttinnen zu bieten, die ihr in insgesamt drei Kapiteln näher kennenlernen könnt. Wie es für das Genre üblich ist, beschränkt sich der Löwenanteil des Gameplays auf das Lesen von Text, die drei Damen sind jedoch vertont.Entscheidungen, die die Geschichte beeinflussen und zu verschiedenen Enden führen sollen, gibt es auch. Ob ihr die Zerstörung des Universums herbeiführt oder eine glückliche Beziehung mit einer uralten Gottheit eingeht, scheint also an euch zu liegen. Mit seiner ungewöhnlichen Mischung aus Horror und Dating-Sim erinnert Sucker For Love: First Date an ähnliche Genre-Wundertüten wie wie Doki Doki Literature Club oder Hatoful Boyfriend