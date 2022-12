Ghost Of A Tale 2: Nachfolger des Mäuse-Abenteuers angekündigt

Ghost Of A Tale 2: Unreal Engine statt Unity

Noch keine weiteren Infos

Andeutungen hat es bereits in der Vergangenheit gegeben, aber jetzt ist es offiziell: Ghost Of A Tale 2 ist in Entwicklung. Dies bestätigte Entwickler SeithCG via Twitter Schon Ende 2021 teaserte der Entwickler eine solche Ankündigung an, ließ dann aber kurz darauf wieder Stille walten. Nun gibt es jedoch die Bestätigung inklusive eines ersten Screenshots, der zugleich eine große Neuerung verrät."Haben Sie diese Maus gesehen...?" fragt SeithCG auf Twitter und zeigt einen Ort, welcher Fans des Vorgängers vertraut vorkommen dürfte. Zu sehen sind unter anderem Kerzen, Äpfel und Pilze, die bereits im ersten Teil eine Rolle gespielt haben. Dazu gibt es ein Fahndungsplakat, auf dem der Protagonist Tilo abgebildet ist.Was es damit genau auf sich hat, verrät SeithCG noch nicht. Dass es sich dabei um ein Bild aus dem Nachfolger des Action-Adventures handelt wird anhand des Hashtags "GhostOfATale2" nahe gelegt.Der Tweet verrät außerdem, dass die Entwickler nicht mehr auf die Unity-Engine setzen. Stattdessen wird auf die Stärken der Unreal Engine 5 vertraut. In einem Folge-Tweet heißt es von SeithCG, dass man zwar viele Dinge komplett neu erlernen muss, aber man sei grundsätzlich mit der Engine zufrieden.Abseits der Bestätigung, dass Ghost Of A Tale 2 in Entwicklung ist, herrscht ansonsten absolute Stille bezüglich des Nachfolgers. Derzeit ist nicht bekannt, für welche Plattformen das Spiel in Arbeit ist und welche Neuerungen geplant sind. Auch einen Releasetermin oder zumindest einen groben Zeitraum gibt es nicht.Hierzu hält sich das sehr kleine Entwicklerteam noch zurück. Mit 2023 sollte aber definitiv nicht gerechnet werden, denn die Entwicklung befindet sich noch in einem vergleichsweise frühen Stadium. Vielleicht gibt es aber im kommenden Jahr nach und nach ein paar mehr Infos zum nächsten Abenteuer von Mäuserich Tilo.Bis dahin können sich interessierte Spieler noch dem Vorgänger widmen, sofern sie das bisher noch nicht getan haben. In unserem Test zu Ghost Of A Tale verraten wir euch, warum sich der Ausflug mit Tilo lohnt. Darüber hinaus ist das Spiel derzeit bei Steam im Rahmen des Winter Sales um 70 Prozent im Preis reduziert.