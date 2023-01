Sports Story: Verbuggter Indie-Titel bekommt ersten Patch

Sports Story: Entwickler nehmen sich Probleme der Spieler mit Patch an

Tennis Academy

Wenn ihr die Empfangsdame ein zweites Mal ansprecht, nachdem ihr die Aufgabe im Babyhof begonnen habt, wird Ihr Fortschritt zurück-, aber die Mission wird fortgesetzt. Sprecht nach dem Herunterladen des Patches erneut mit der Empfangsdame, um den Missionsfortschritt zu korrigieren.

Wenn ihr den Gong zweimal hintereinander drückt, könnt ihr euren Missionsfortschritt verbessern. Nachdem ihr den Patch heruntergeladen habt, schlagt erneut den Gong, um euren Fortschritt zu fixieren (es sei denn, ihr habt nach diesem Punkt bereits weitergespielt).

Ein Hinweis kann durch den Zaun im Keller geplündert werden, was bedeutet, dass er nicht mehr da ist, wenn ihr ihn später braucht. Nach dem Herunterladen des Patches wird der Hinweis wieder da sein, wenn ihr ihn braucht.

Für die Herausforderung auf der linken Seite gibt es jetzt eine Lochkarte. Das Baby-Tennis-Match sollte nun weniger verwirrend sein. Für die Herausforderung auf der linken Seite gibt es jetzt eine Lochkarte.

Das Baby-Tennis-Match sollte nun weniger verwirrend sein.

Impressing Kelley Gibbon

Wenn ihr das Spiel verlasst und zurückkehrt, verschwindet Kelleys Herausforderungsstarter. Sprecht nach dem Herunterladen des Patches erneut mit ihm, damit die Herausforderung wieder angezeigt wird.

Returning to the Dark Whispers

Es handelt sich nicht um einen Fehler, aber die Leute sind an der Stelle hängen geblieben, an der Cap die Brücke zerstört, wenn der Täter auftaucht. Um zu entkommen, kehrt durch die vorherigen Räume zurück und schiebt die Kaffeemaschine auf der linken Seite aus dem Weg.

Catching Bees

Manchmal kamen nicht genügend Bienen in den Bienenstock, wenn man versuchte, sie zu fangen. Spieler, die dieses Problem haben, können fortfahren, indem sie während der Herausforderung eine bestimmte Zeit lang warten.

Chase Trade

Chase akzeptiert den angebotenen Handel nicht, wenn ihr nicht mehr als 3 Dollar in eurem Besitz habt. Dies wird mit dem Patch behoben, aber in der Zwischenzeit kann man das Problem umgehen, indem man sicherstellt, dass man das Geld hat.

Silver Mines Return

Wenn ihr mit dem Minenkarren zu den Silberminen zurückkehrt, kann es passieren, dass ihr stecken bleibt.

Wie Entwickler Sidebar Games ankündigt, bekommt das Rollenspiel-Abenteuer Sports Story einen ersten Patch. Dieser ist auch nötig, nachdem die ursprüngliche Version für einige Probleme gesorgt hat.Die bunte Mischung aus klassischen RPG-Elementen und sportlicher Thematik wurde von Fans des ersten Teils, Golf Story , bereits seit Jahren sehnlichst erwartet. Nun erschien Sports Story erst vor wenigen Tagen, jedoch nicht, ohne die eine oder andere Baustelle für die Entwickler mit sich zu bringen.Einem Hürdenlauf aus verschiedenen kleineren Fehlern sahen sich die Spieler von Sports Story bereits in den ersten Tagen nach dem Release gegenübergestellt. Verschiedene Aufgaben ließen sich nicht ordnungsgemäß erfüllen, andere gaben hingegen nicht die korrekte Belohnung. Auch von verschwindenden Hinweisen wurde berichtet, die nun aber, neben vielen weiteren Verbesserungen, im Spiel verfügbar sein sollen.In den offiziellen Patch Notes geben die Entwickler genau an, was sie an Sports Story geändert haben. Dabei werden die Fixes noch einmal für die einzelnen Schauplätze und Quests unterteilt:Darüber hinaus wurden einige Verbesserungen an der allgemeinen Performance von Sports Story vorgenommen, sowie diverse Challenges überarbeitet und verhindert, dass euer Charakter häufig stecken bleibt. Wann das Update auf die Live-Version gespielt wird, steht allerdings bislang nicht fest.