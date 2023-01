Sports Story: Kritik an Entwicklungsprozess aus dem Spiel entfernt

Sports Story: Kritikentfernung wird in den Patch Notes aufgeführt





ist für viele Spieler ein Indie-Kracher gewesen, der den Rasensport mit einem charmanten Rollenspiel verband. Entsprechend hoch waren die Erwartungen beim NachfolgerNach unzähligen Verschiebungen und seltsamer Stille rund um den sehnlichst erwarteten Titel vom australischen Entwicklerstudio Sidebar Games, erschien Sports Story endlich im Dezember 2022 –. Grund dafür scheint eingewesen zu sein, der im Spiel mithilfe eines geheimen Raumes thematisiert und kritisiert wurde.Dieser geheime Raum befindet sich zwar auch nach dem aktuellen Update noch in Sports Story, soll nun aber nicht mehr betretbar sein, wie es in den offiziellen Patch Notes heißt. Warum Entwicklerstudio Sidebar Games extra darauf hinweist, dass man Spielern den Zugang zu der absichtlich platzierten Kritik am Entwicklungsprozess verwehrt, bleibt allerdings ein Rätsel.Doppelt seltsam ist die Angelegenheit, weil ein Spieler es trotzdem geschafft hat, den geheimen Raum zu betreten, dabei jedoch auf veränderte Texte gestoßen ist. Ursprünglich lautete die dort zu findende Kritik wie folgt (via Eurogamer ): „Man könnte sagen, wir erleben eine problematische Entwicklung. Man könnte auch sagen, jemand fordert die ganze Zeit neue Features und meine ursprüngliche Vision existiert nicht mehr.“Offensichtlich hat man die Kritik aber zu einer ironischen Lobeshymne geändert, denn der gleiche Charakter im geheimen Raum verkündet nun: „Wir sind bei der Entwicklung nicht nur dem Zeitplan voraus, sondern stellen auch Rekorde bei der Zufriedenheit der Angestellten auf. Unsere Mitarbeiter sind ausgeruht, bekommen genug zu Essen und ihr Selbstbewusstsein geht durch die Decke. Ich kann versichern, dass die Dinge hier unter Kontrolle sind. Versprochen.“Wer die Texte geändert hat, bleibt unklar. Auch über den Grund lässt sich nur spekulieren: Vielleicht wollte der für die Kritik verantwortliche Entwickler aus der Schusslinie des Managements und hat daher offensichtlich nicht ernst gemeinte Beschwichtigungen eingebaut. Der Chefetage ist der geheime Raum eindeutig bekannt – sonst hätte man nicht versucht, den Zugang zu diesem zu verwehren, auch wenn man dabei ganz offenbar keinen Erfolg hatte.