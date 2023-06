Remnant 2: Release, Gameplay, Story und mehr zum Soulslike-Shooter in der Übersicht

Remnant 2 – Die wichtigsten Informationen

2019 sorgteals "mit Waffen" für Aufsehen und war damit erfolgreich. In diesem Jahr soll mitdieses Kunststück wiederholt werden – und wir tragen für euch zusammen, was wir bislang darüber wissen.Schließlich haben die Entwickler seit der Ankündigung bei den The Game Awards 2022 schon so einiges Infos verraten. Mittlerweile gibt esauch einen festenund darüber hinaus einige. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.Wie immer gilt natürlich, dass wir längst nicht auf jede Frage eine Antwort wissen. Wir versuchen trotzdem so gut es geht, die wichtigsten Infos an dieser Stellen zusammenzufassen. Im folgenden geht es vor allem um diese Punkte:Nach langen Stillschweigen gibt es darauf eine Antwort:Also gut vier Jahre nach dem ersten Teil, der seinerzeit im August 2019 veröffentlicht wurde. Käufer der 70 Euro teuren Ultimate Edition dürfen übrigens schon drei Tage früher, sprich am 22. Juli 2023 mit Remnant 2 loslegen.Während Remnant: From the Ashes nach und nach für so ziemlich jede aktuelle Plattform veröffentlicht wurde, steht der Nachfolger im Next-Gen-Fokus. Remnant 2 erscheint nur für den. Ob vielleicht in Zukunft noch eine Umsetzung für die Nintendo Switch folgt, bleibt abzuwarten.Wer angesichts vonoder anderen Spielen befürchtet, dass auch das zweite Remnant-Spiel den (zeitexklusiven) Weg zum Epic Games Store befindet, kann beruhigt aufatmen: Remnant 2 wird zum Release direkt beierscheinen, aber auch ein Kauf im Epic Games Store ist möglich.Zum Release am 25. Juli erscheint Remnant 2 in drei verschiedenen Versionen. Diese unterscheiden sich sowohl preislich als auch inhaltlich voneinander:Unabhängig von der Version gibt es zudem noch einen Vorbesteller-Bonus: Wer bereits vor dem Release den Erwerb tätigt, erhält im Spiel anschließend früheren Zugriff auf die Archetypenklasse des Revolverhelden.Zurwollten sich die Entwickler von Gunfire Games noch nicht im Detail äußern. Klar ist nur, dass offenbar dasim ersten Teil noch längst nicht das Ende der außerirdischen Fraktion war. Schließlich war die Erde nicht der erste Planet, der von diesen angegriffen wurde und noch hat sie mit den Menschen nicht abgeschlossen.In Remnant 2 müsst ihr deshalb erneut zu den Waffen greifen. Laut den bisherigen Infos geht es darum, "Böses daran zu hindern, die Realität zu zerstören." Das ist natürlich sehr generisch und könnte vieles bedeuten. Allerdings werdet ihr auch in Remnant 2 nicht nur die gesamte Zeit auf der Erde unterwegs sein, sondern erneut andere Welten besuchen. Bestätigt sind bisher unter anderem Yaesha und Losomn.Aber Story ist ja nur ein Punkt, viel wichtiger im Falle von Remnant 2 dürfte das Gameplay sein. Hierzu waren die Entwickler glücklicherweise schon deutlich rede- und präsentationsfreudiger unterwegs. Im Kern bleibt Remnant 2 in erster Linie ein, bei dem Nah- und Fernkampf ebenso eine gewichtige Rolle spielen, wie die Ausweichrolle im Kampf gegen die übermächtigen Bosse.Die bisher größte Neuerung gibt es derweil bei den, also quasi den Klassen von Remnant 2. Anders als im Vorgänger legt der jeweils gewählte Archetyp nicht nur eure Startausrüstung fest, sondern jeder Archetyp verfügt nun auch über spezielle Attributsboni und Fähigkeiten. Durch Erfahrungspunkte verbessert ihr nach und nach euren Archetypen und schaltet neue Features frei, die nur für diese bestimmte Klasse gelten – aber ihr könnt trotzdem noch alle Archetypen auf einem Charakter freischalten. Ihr müsst euch dies nur im Laufe des Spiels verdienen und natürlich dann den neuen Archetypen ebenfalls separat leveln.Aber welche Archetypen gibt es überhaupt in Remnant 2? Bislang haben die Macher vor allem zwei dieser Archetypen vorgestellt:Weitere Archetypen wollen die Macher noch bis zum Release vorstellen. Wir werden die Liste also dementsprechend nach und nach ergänzen.Ja, auch Remant 2 könnt ihr wieder komplett imerleben. Insgesamt bis zu drei Spieler dürfen wie bereits im Vorgänger gemeinsam losziehen und sich mit den zahlreichen Feinden der Spielwelt anlegen. Natürlich könnt ihr aber auch Remnant 2 ganz alleine erleben und jeden Boss im Solo-Modus versuchen.Und falls euch Schusswaffen in Verbindung mit Souls nicht zusagen, dann könnt ihr alternativ. Dessen Release liegt aber auch in etwas weiter ferne.