Remnant 2: Wenn ihr alle Geheimnisse entdecken wollt, müsst ihr mehr als 400 Stunden spielen

Remant 2: Auch nach über 400 Stunden Spielzeit noch nicht alles gesehen





For those that love secrets and exploring:



No one has seen or obtained 100% of everything #Remnant2 has to offer. I'm talking about hardcore players with over 400+ hours, reviewers that had early access, even our own internal developers. No one.



Remnant 2 has secrets within… pic.twitter.com/VjJTulYDjR



ist für Vorbesteller der Ultimate Edition bereits seit zwei Tagen spielbar, ab dem 25.07.2023 geht es auch für alle anderen los. Wer sich fragt, wie vielder neue Teil der Serie mit sich bringt, für den haben wir gute Nachrichten.Vor einigen Tagen hat der Principal Designer von, Ben Cureton, ein Statement zur Spielzeit veröffentlicht. Demnach haben selbst Hardcore-Spieler und Playtester mitnoch nicht alles im Spiel gesehen.Remnant 2 durchzuspielen dauert im Durchschnitt zwischen. Das hängt davon ab, wie genau ihr euch in den prozedural generierten Umgebungen umseht. Wenn ihr aber wirklich alles sehen wollt, was das Spiel zu bieten hat, könnt ihr mit über 400 Stunden Spielzeit rechnen.Laut Ben Cureton gibt es noch keinen Spieler, nicht einmal Hardcore-Spieler, Playtester oder die Entwickler von Remnant 2, derdes Spiels gesehen hat. Der neue Teil der Serie scheint Geheimnisse zu haben, in denen sich Geheimnisse verbergen, die sich wiederum in noch mehr Geheimnissen verbergen.Wenn ihr euch jetzt Sorgen macht, dass ihr vielleicht nicht in der Lage sein werdet, allezu sammeln, dann können wir euch beruhigen. In dem Tweet heißt es: "Wir haben dafür gesorgt, dass es sehrist, 100 Prozent aller Erfolge zu erreichen". Das heißt also, dass die vielen Geheimnisse nicht dazu gehören.Der letzte Punkt, der ebenfalls angesprochen wird, sind die kommenden Inhalte. Laut Ben Cureton können wir uns noch auf viele weitere Dinge freuen, die in Zukunft ihren Weg in die Welt von Remnant 2 finden werden. Wer sich außerdem perfekt auf den Start des Spiels vorbereiten möchte,