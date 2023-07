Remnant 2: Alle versteckten Archetypen und wo ihr sie findet

Remnant 2: Die vier Grundarchetypen

Doktor – Klassische Heiler- und Unterstützungsklasse.

– Klassische Heiler- und Unterstützungsklasse. Helfer – Hat einen Hund als Begleiter und ist gut für erste Solo-Runs geeignet.

– Hat einen Hund als Begleiter und ist gut für erste Solo-Runs geeignet. Jäger – Klasse, die auf kritischen Schaden und Fernkampf-Waffen steht.

– Klasse, die auf kritischen Schaden und Fernkampf-Waffen steht. Draufgänger – Brachialer Archetyp, der eher auf kurze Distanzen angreift.

Die Grundarchetypen könnt ihr für etwas Altmetall bei verschiedenen Händlern kaufen.

Für den Doktor müsst ihr die Doktornadel bei Doc Norah kaufen.

bei Doc Norah kaufen. Den Helfer schaltet ihr mit der Alten Pfeife von Matschzahn frei.

von Matschzahn frei. Mit der rostigen Medaille von Brabus schaltet ihr wiederum den Jäger frei.

von Brabus schaltet ihr wiederum den Jäger frei. Das Stahl-Kühleisen von Reggie gewährt euch Zugang zum Draufgänger.

Den Revolverheld in Remnant 2 freischalten

Den Entdecker in Remnant 2 freischalten

Den Beschwörer in Remnant 2 freischalten

Den Alchemist in Remnant 2 freischalten

Den Ingenieur in Remnant 2 freischalten

Den Eindringling in Remnant 2 freischalten



Sobald ihr alle drei Figuren habt, bringt ihr diese zu der Person. Außerdem könnt ihr mit einem Schlüssel, den ihr in der Regel auf dem Balkon der Klinik findet, die verschlossene Tür öffnen. Macht dies jedoch erst, wenn ihr die drei Steinpuppen abgegeben habt. Die Questbelohnung könnt ihr anschließend bei einem hell leuchtenden Spinnennetz innerhalb des Gebäudekomplexes verwenden, um den Traumfänger zu erhalten.



Habt ihr das getan, müsst ihr nun zum verdorbenen Hafen in der finalen Welt von Remnant 2. Dort findet ihr ein gestrandetes Schiff, welches ihr erst einmal erkunden solltet. Sobald ihr auf eine Auswucherung stoßt, die Nebel von sich gibt, rüstet ihr den Traumfänger aus und schlagt ein paar Mal zu. Nun solltet ihr den Gegenstand Traum des Wanderes erhalten, welcher euch bei Benutzung in eine alternative Dimension mit einem neuen Boss bringt.







Diesen müsst ihr bezwingen, um die Hölzerne Klinge zu erhalten. Solltet ihr scheitern, müsst ihr erneut zum verdorbenen Hafen und euch einen frischen Traum des Wanderes holen. Sobald ihr aber die Hölzerne Klinge in euren Besitzt bringt, könnt ihr damit zu Wallace, überweist ihn wieder einmal 1.000 Altmetall und 10 Lumenitkristalle und ihr seid ein Eindringling.



Was kann der Eindringling? Der Eindrinling ist jemand, der gerne mit Gegnern in gewisser Weise spielt. Ihr könnt Köder hinterlassen, um so von euch selbst abzulenken. Ihr könnt euch aber auch zu Feinden teleportieren, um diese umgehend aus der Nähe angreifen zu können.



Den Archon in Remnant 2 freischalten



Der bislang letzte Archetyp, der im Spiel gefunden wurde, ist der Archon. Und für den müsst ihr ganz bestimmte Items tragen, wie Fans erst nach intensiven Datamining herausgefunden haben. Um den Archon freizuschalten, müsst ihr folgende Gegenstände ausrüsten:



Relikt: Void Herz – Erhaltet ihr in der Version von N'erud, in der Sha'Hala der Weltboss ist.

– Erhaltet ihr in der Version von N'erud, in der Sha'Hala der Weltboss ist. Letos Amulett : Kann von Reggie gekauft werden, wenn ihr zuvor schwere Rüstung tragt und 100 Mal mit dieser die Dodgeroll-Alternative einsetzt.

: Kann von Reggie gekauft werden, wenn ihr zuvor schwere Rüstung tragt und 100 Mal mit dieser die Dodgeroll-Alternative einsetzt. Rüstungsset des Entdeckers : Könnt ihr bei Whispers kaufen, sobald ihr das erste Mal den Endboss besiegt habt.

: Könnt ihr bei Whispers kaufen, sobald ihr das erste Mal den Endboss besiegt habt. Fähigkeiten: Schicksalsjäger (Entdecker Stufe 10) und Wurmloch (Eindringling Stufe 5) werden benötigt.

(Entdecker Stufe 10) und (Eindringling Stufe 5) werden benötigt. Bernsteinfarbener Mondstein : Könnt ihr bei Cas kaufen, aber ihr Angebot ist zufällig. Alle 30 Minuten gibt es ein Update.

: Könnt ihr bei Cas kaufen, aber ihr Angebot ist zufällig. Alle 30 Minuten gibt es ein Update. Ring der Schwarzen Katze : Könnt ihr bei Reggie kaufen, sobald ihr mindestens 15 Mal gestorben seid.

: Könnt ihr bei Reggie kaufen, sobald ihr mindestens 15 Mal gestorben seid. Kubuswaffe : Könnt ihr herstellen, sobald ihr den Labyrinth-Boss besiegt habt.

: Könnt ihr herstellen, sobald ihr den Labyrinth-Boss besiegt habt. Fords Schrotflinte : Erhaltet ihr im Gebiet Roter Thron in Yaesha, wenn ihr die Königin nicht verärgert, ihr nicht die von ihr verlangten Gegenstände gebt und zudem den Ring "Das Siegel der Kaiserin" tragt.

: Erhaltet ihr im Gebiet Roter Thron in Yaesha, wenn ihr die Königin nicht verärgert, ihr nicht die von ihr verlangten Gegenstände gebt und zudem den Ring "Das Siegel der Kaiserin" tragt. Labyrinthstab : Findet ihr dem Namen gerecht im Labyrinth, wenn ihr vor dem sich häufig wechselnden Portal nach links abbiegt und dort auf einen in der Luft schwebenden Pfad springt. Sobald ihr an eine Lücke ankommt, wartet ihr bis eine Plattform auftaucht, die euch zum Raum des versteckten Bosses bringt. Erledigt diesen und ihr könnt die Nahkampfwaffe aufsammeln.

: Findet ihr dem Namen gerecht im Labyrinth, wenn ihr vor dem sich häufig wechselnden Portal nach links abbiegt und dort auf einen in der Luft schwebenden Pfad springt. Sobald ihr an eine Lücke ankommt, wartet ihr bis eine Plattform auftaucht, die euch zum Raum des versteckten Bosses bringt. Erledigt diesen und ihr könnt die Nahkampfwaffe aufsammeln. Zanias Bosheit : Findet ihr in der finalen Welt, bevor ihr das Horde-Event in der Nähe des Bahnhofs auflöst.

: Findet ihr in der finalen Welt, bevor ihr das Horde-Event in der Nähe des Bahnhofs auflöst. Anastasijas Inspiration: Könnt ihr für 3.000 Altmetall bei Whispers in Station 13 kaufen.

Sobald ihr all diese genaue Zusammenstellung von Items habt, könnt ihr in die Labyrinth-Welt und zum Wechsel-Portal reisen. Dort wartet ihr bis ihr einen Übergang seht, der euch eigentlich umbringen würde. Allerdings ist dort für kurze Zeit eine sichere Plattform zu sehen, also passt euren Sprung gut ab. Von da aus könnt ihr euch zu einem korrumpierten Portal begeben, welches euch in die Hinterzimmer bringt.







Dort habt ihr allerdings nur wenige Minuten Zeit, ehe ihr stirbt. Dementsprechend ist Tempo angesagt, damit ihr dort schnellstmöglich die Seltsame Kiste aufsammelt. Das ist das Material, welches Wallace benötigt, um den Archon als Archetyp freizuschalten.



Was kann der Archon? Der Archon ist eine Art Zaubererklasse in Remnant 2. Zum einen hilft er euch, schneller Modenergie zu regnerieren, zum anderen kann er sich für 30 Sekunden in eine Blitzgewalt verwandeln, die über mächtige Angriffe und Defensivfähigkeiten verfügt.



In Remnant 2 dürft ihr früh im Spiel bereits euren ersten von vier Grundarchetypen auswählen, aber was euch das Spiel nicht sofort verrät: Das Klassensystem hat noch mehr zu bieten. Insgesamt gibt es ganze elf Archetypen, von denen die meisten richtig gut versteckt sind.

Im Normalfall werdet ihr über diese nicht unbedingt stolpern, wobei man das in einem Spiel wie Remnant 2 aufgrund des Zufallsfaktors nicht unbedingt ausschließen kann. Damit ihr euch aber nicht die Füße wund lauft und stundenlang jeden einzelnen Zentimeter Spielwelt umdreht, verraten wir euch, wie und wo ihr alle Archetypen freischaltet.

Die Archetypen in Remnant 2 sind so etwa wie die Klassen des Action-Rollenspiels und definieren zu einem gewissen Grad euren Spielstil. Denn über den Archetypen schaltet ihr Fähigkeiten und Perks frei, die euch im Kampf gegen die Saat unterstützen. Später im Spiel könnt ihr zusätzlich noch einenausrüsten, um die Stärken beider Klassen zu kombinieren.Den Anfang machen aber ersteinmal die vier Grundarchetypen, von denen ihr euch zu Beginn für einen entscheiden müsst:Nachdem ihr ein wenig Zeit in den Welten von Remnant 2 verbracht und mindestens zehn Eigenschaftspunkte verteilt habt, könnt ihr anschließend einen zweiten Archetypen hinzufügen und erhaltet dessen Eigenschaften, aber nicht die Primärfähigkeit. Die könnt ihr nur nutzen, wenn ihr den jeweiligen Archetypen in Slot 1 packt.Das ist zum Glück recht einfach, denn alle benötigten Gegenstände findet ihr bereits in Station 13, dem zentralen Hub von Remnant 2:Sobald ihr den Gegenstand für 1.500 Altmetall erworben habt, müsst ihr noch zu Wallace, um den Archetypen final freizuschalten. Das kostet euch erneut noch einmal ein paar Ressourcen.Wer Remnant 2 vorbestellt hat, kann zu Beginn außerdem direkt denauswählen. Falls ihr das nicht getan oder euch zu Beginn einer anderen Klasse gewidmet habt, könnt ihr trotzdem noch den Revolverhelden freischalten. Dafür müsst ihr lediglich mit Matschzahn quatschen und ihn jede Menge Geschichten erzählen lassen.Wie viele genau, das ist nicht ganz klar, aber ihr solltet euch ein paar Minuten Zeit nehmen. Oder länger, falls ihr die Dialoge nicht überspringen wollt. Irgendwann gibt euch der etwas in die Jahre gekommene Abenteurer einen Ring und später einen. Letzteres ist der benötigte Gegenstand, um den Revolverhelden als Archetypen bei Wallace freizuschalten.Waren die bisherigen fünf Archetypen recht simpel freizuschalten, wird es ab jetzt komplizierter. Denn die folgenden Archetypen sind mitunter etwas schwieriger zu finden beziehungsweise setzen gewisse Dinge voraus. Falls ihr euch nicht spoilern wollt, ist jetzt die letzte Chance auszusteigen.Fangen wir mit dem wohl einfachsten geheimen Archetypen an, dem. Diesen könnt ihr mit Hilfe desfreischalten. Diesen erhaltet ihr automatisch, wenn ihr den Endboss des Spiels bezwingt und könnt diesen dann mit 1.000 Altmetall und 10 Lumenitkristallen im Gepäck zu Wallace bringen.Mit dem Entdecker erhaltet ihr die Möglichkeit, mehr Schrott, bessere Reliktfragmente und mehr seltene Gegenstände zu finden. Es ist also eine fast schon ideale Klasse, um bestimmte Gebiete im Abenteuermodus zu farmen.Um neben den Hund noch viele weitere Begleiter um euch zu scharen, müsst ihr zumin Remnant 2 werden. Dafür benötigt ihr das, welches nicht so einfach zu kaufen ist. Zum einen findet ihr es nur bei einemim Gebiet, der zufällig in einem Gebiet auftaucht. Falls ihr keinen findet, versucht die Welt im Abeutermodus neu zu würfeln.Um das Grimmoire kaufen zu können benötigt ihr zum anderen neben etwas Altmetall und Lumenitkristallen außerdem. Diese müsst ihr etwas mühselig farmen, denn diese Essenzen droppen nur beim namensgebenden Blutmond von. In der Regel findet ihr in einem Yaesha-Gebiet, wo der sich optisch bemerkbar machendende Blutmond aktiv ist, nur drei bis vier dieser Geister und jeder lässt nur eine Essenz fallen.Es gibt – Stand jetzt – keine Möglichkeit, einen Blutmond aktiv auszulösen. Stattdessen müsst ihr immer wieder zwischen den Gebieten über einen Weltenstein hin und herreisen und darauf hoffen, dass sich der Blutmond zeigt. Das kann einiges an Zeit in Anspruch nehmen... Habt ihr jedoch irgendwann genügend Essenzen gesammelt, könnt ihr das Verblasste Grimmoire kaufen und bei Wallace mit erneut 1.000 Altmetall und 10 Lumenitkristallen den Beschwörer freischalten.Seinem Titel entsprechend könnt ihr mit diesem Archetyp zusätzliche Diener herbeirufen, die euch im Kampf unterstützen und im Notfall sogar opfern, um etwa zielsuchende Projektile abzufeuern.Um zumzu werden, braucht ihr ein wenig Glück. Ihr müsst nämlich nachreisen und dort in einem der Außengebiete mehrere Kanalisationsschächte finden. Wenn ihr euch vor diese stellt, besteht eine kleine Chance, dass euch ein mächtiges Monster packt und euch in den Abgrund zieht. Aber keine Sorge, ihr sterbt nicht, sondern landet in einem neuen Gebiet.Sobald ihr versucht, abzuhauen, taucht da Monster erneut auf und ihr könnt es bekämpfen. Besiegt den Feind und ihr erhaltet den. Mit dem in der Tasche lauft ihr wieder zu Wallace, gebt ihm zusätzlich 1.000 Altmetall und 10 Lumenitkristalle und könnt fortan als Alchemist unterwegs sein.Der Alchemist dient vorrangig der Unterstützung, denn mit seinen selbstgebrauten Tinkturen könnt ihr euch und eure Verbündeten verstärken. Beispielweise könnt ihr die Feuerrate eurer Waffen temporär erhöhen oder erhaltet kurzfristig eine Immunität gegenüber bestimmten Statuseffekten.Der Gegenstand für denist ziemlich gut versteckt, denn mit bloßem Auge lässt er sich kaum finden. Doch der Reihe nach: Als erstes begebt ihr euch nachund dort in das Gebiet, welches ihr offenbar nur erhaltet, wenn ihr gegen Tal'Ratha kämpfen müsst.Im Gebiet ankommen, orientiert ihr euch an den vom Nebel bedeckten Rändern und sucht eine mehr oder weniger auffällige. Schlüpft hindurch und lasst euch nicht davon ablenken, dass sich euer Charakter übergibt. Hinter den Felsen findet ihr dann eine Leiche, die eine Techniker-Rüstung trägt. Sammelt diese schnell auf, bevor der Debuff euch umbringt, und sucht in der Nähe nach demund stopft es ebenfalls in euer Inventar. Falls ihr danach sterbt, ist das nicht weiter tragisch (außer im Hardcore-Modus).Mit dem Unbekannten Gerät wandert ihr zu Wallace, drückt ihm 1.000 Altmetall und 10 Lumenitkristalle in die Hand und dürft euch freuen. Ab sofort könnt ihr als Ingenieur die Welt von Remnant 2 unsicher gestalten.Sachen reparieren. Nein, ernsthaft: Der Ingenieur verfügt über die Möglichkeit, Geschütze aufzustellen, die er optional auch selbst als Waffe tragen kann. Die Geschütze schießen automatisch auf alle Feinde, die ihr selbst ins Visier nehmt und zwar solange bis ihre Munition verbraucht ist. Dabei habt ihr die Wahl zwischen einem Maschinengewehr, einer Kanone und einen Flammenwerfer.Eine ganze Ecke komplizierter freizuschalten ist der. Denn für den benötigt ihr die Nahkampf-Waffe, die es nicht so einfach auf dem Silbertablett gibt. Stattdessen müsst ihr dafür erst einmal nachreisen und dort das Gebietaufsuchen. In der Klinik vor Ort begebt ihr euch in den Keller und könnt mit einer Person hinter Gittern sprechen, die von euchverlangt. Diese findet ihr recht problemlos, wenn ihr euch in dem Gebäude etwas näher umschaut.