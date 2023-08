Remnant 2: So kommt ihr an die fünf besten Waffen im Action-RPG

Im Action-RPG Remnant 2 schießt ihr auf eure Gegner und wollt dafür natürlich die bestmögliche Waffe verwenden. Ihr habt die Wahl zwischen normalen Pistolen bis hin zu Gewehren mit übernatürlichen Modifikationen.

5 der besten Waffen in Remant 2

Gewehr der Dämmerung

MP60-R

XMG57 Knochensäge

Spektralschwert

Armbrust der Trauer

Remnant 2: Das Gewehr der Dämmerung

Das Gewehr der Dämmerung ist vergleichsweise einfach zu bekommen und eine der stärksten Waffen im Spiel.

Die MP60-R freischalten

Die kleine MP ist gefährlicher als sie aussehen mag – dank ihrer hohen Feuerrate.

Das starke LMG: XMG57 Knochensäge

Die Knochensäge wird nicht ganz ihren Namen gerecht, denn eigentlich zerstört sie eher Knochen mit vielen Kugeln.

Wirbelwind-Format: Das Spektralschwert

Die Armbrust der Trauer

Die Armbrust der Trauer ist super, wenn ihr auf Bolzenpower steht.

Die Übersicht starker Schusswaffen in Remnant 2 ist ziemlich umfangreich, weshalb wir hier nur fünf von ihnen vorstellen können. Die sind nicht für jeden Spielstil absolut perfekt geeignet, doch wir empfehlen euch, sie zumindest mal auszuprobieren.Bei den Waffen handelt es sich um die folgenden Vertreter:Warum diese Waffen so gut sind und wie ihr sie erhaltet, erklären wir euch möglichst kompakt.Eines der besten Gewehre in Remnant 2 ist eine Waffe namensbeziehungsweise, welches erst einmal nicht allzu besonders wirkt: Es ist relativ gesehen ein Standard-Gewehr mit einem optisch markanten Look. Die Stärke von Nightfall liegt in der exklusiven, mit der ihr für zehn Sekunden in eine alternative Dimension springt. In dieser Zeit hat die Waffe einen automatischen Feuermodus, unendlich Munition, eine um 35 Prozent erhöhte Feuerrate und Lebensraub in Höhe von 10 Prozent.Da ihr zudem in der Albtraum-Dimension schwerer zu treffen seid, wird das Gewehr der Dämmerung umgehend zu einer ziemlich starken Waffe, um Bosse zu zerstören. Zumindest solange ihr in der Zeit die Schwachstellen eurer Feinde ins Visier nehmt und somit richtig viel Schaden austeilt.Dafür müsst ihr das Gebiet Losomn mit der Questreihe rund um die heruntergekommene Klinik abschließen. Dann dürft ihr nämlich gegen denals Weltenboss antreten und erhaltet daraufhin das benötige Material, die, um bei McCabe zusammen mit 650 Altmetall und 7 Lumenit-Kristallen die Waffe herzustellen.Schon sehr früh im Spiel könnt ihr eine derin Remnant 2 erhalten: Die, die, wie es der Name schon verrät, eine Maschinenpistole ist. Aufgrund ihrer hohen Feuerrate eignet sie sich besonders für Mods, die Statuseffekte verteilen, wie zum Beispiel die Brand- oder Giftmunition. Da die MP60-R zudem keine Bosswaffe ist, seid ihr bei der Modwahl komplett frei.Um die MP60-R freizuschalten müsst ihr derweil keinen Boss erledigen, sondern ihr findet die Waffe in, dem zentralen Hub von Remnant 2. Zuerst müsst ihr jedoch Fords verschlossene Truhe in seinem Büro öffnen: Dendafür findet ihr auf der Unterseite der Taschenlampe, wenn ihr diese im Inventar näher untersucht. Wer es genau wissen will: 0415.In der Kiste findet ihr einen Schlüssel für die Tür im verlassenen Frachtschiff, welches ihr über den Hafen von Station 13 erreicht. Der Gang ist ziemlich linear und am Ende liegt auf einem Tisch die MP60-R, die ihr direkt ins Inventar aufnehmt.Wer hingegen auf Dauerfeuer steht, der wird mit demauf seine Kosten kommen. Die Starterwaffe für dieist ein starker Allrounder und ähnlich wie die MP60-R besonders effizient, wenn man Feuer- oder Giftmods nutzt. Lediglich das Nachladen nimmt etwas Zeit in Anspruch, weshalb ihr euch in der Zeit auf gar keinen Fall treffen lassen solltet.Um das XMG57 Bonesaw zu erhalten müsst ihr entweder den Doktor-Archetyp zu Beginn auswählen oder ihr kauft die Waffe einfach beifür ein wenig Altmetall. Mit ein paar Upgrades wird das LMG zu einer wirklich guten Alternative für all diejenigen, die gerne auch mal auf Spray n' Pray setzen.Falls euch im Laufe von Remnant 2 mal die Munition ausgeht oder ein Gegner viel zu nah an eurer Rüstung schnüffelt, dann hilft der beherzte Griff zur Nahkampfwaffe. Einer der stärksten Vertreter ist das, welches einen grundsoliden Schadenswert zu Beginn aufweist. Das Highlight ist aber der alternative Angriff, bei dem ihr einefreisetzt, die alle Gegner innerhalb eines Umkreis von acht Metern trifft. Anders als die Schusswaffen könnt ihr Schwerter, Stäbe oder Äxte nicht mit Mods ausstatten.[GUI_600SCREENSHOT(setid=92598,id=92657459,linktext=Der alternative Angriff des Spektralschwerts ist stark gegen kleinere Gruppen von Feinden.)Um das Spektralschwert freizuschalten müsst ihr wieder einen bestimmten Boss töten:, der Weltenboss in N'Erud. Habt ihr das getan, nehmt ihr das erbeutete Material, geht zu McCabe und lasst euch das besonders schicke Schwert herstellen.Falls Kugeln euch nicht zusagen, könnte dieeuer Ding sein. Die hat zwar lediglich fünf Bolzen im Magazin und schießt auch nicht sonderlich schnell, aber ihre Mod mit dem passenden Namenkann sehr mächtig sein. Bei Aktivierung zieht ihr bis zu zehn Bolzen aus den Feinden eurer Gegner, fügt diese automatisch eurem Magazin hinzu und verursacht dabei noch einmal einmal eine ordentliche Portion Schaden. Schick: Für jeden zurückgeholten Bolzen regeneriert ihr zwei Prozent eurer Lebensenergie.Allerdings ist der Weg, um die Armbrust der Trauer zu halten, etwas umständlicher. In der Welt Yaesha müsst ihrals Boss besiegen und erhaltet dafür den, welcher euch zwei zusätzliche Reliktaufladungen gewährt. So nützlich dieser Ring vor allem zu Beginn sein mag, für die Armbrust müsst ihr ihn leider opfern.Dafür müsst ihr in Yaesha den euch freundlich gesinnten NPCaufsuchen und ihr den Ring überlassen, da Kaeula einst ihre Schwester war. Natürlich werdet ihr nicht gezwungen und könnt das Schmuckstück ebenso gut behalten, aber falls ihr nicht eigensinnig seid, werdet ihr anschließend mit der Armbrust der Trauer belohnt.Falls ihrsucht, seid ihr bei uns richtig. Zum Schluss noch eine Frage: Was ist eure persönliche Lieblingswaffe in dem Action-RPG? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar!