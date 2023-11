Remnant 2: Soulslike-Shooter bekommt in Kürze ersten DLC verpasst

Remnant 2: The Awakened King-DLC bringt neue Geschichte, Gegner und Gegenstände

Ende Juli und damit fast drei Jahre nach seinem Vorgänger erschien mitdie Fortsetzung zu Gunfire Games' gefeiertem Soulslike-Shooter. Fans dürfen sich jetzt auf weitere Inhalte freuen.Wie das Entwicklerstudio gestern überraschend enthüllte, erscheint der erste von insgesamt drei DLCs schonund hört auf den Namen. Wer Remnant 2 gespielt hat, ahnt angesichts des Titels bereits, dass der König der Feen aus dem Gebiet Losomn eine zentrale Rolle in der kostenpflichtigen Erweiterung einnehmen wird.Derfür Remnant 2 ist also keine zwei Wochen mehr entfernt, ungeduldige Spieler bekommen aber schon jetzt erste Einblicke auf der offiziellen Website und im unten eingebetteten Trailer. Dort taucht auch diewieder auf, die trotz ihres Aussehens nichts mitzu tun hat, sondern von der Geschichte des wahren Feenkönigs berichtet.Die ist offenbar der Star der Erweiterung, weshalb es euch erneut nachverschlägt: Das Gebiet ist eine Mischung aus-artiger Stadtkulisse mit wildgewordenen Bewohnern und High-Fantasy-Thronsälen mit fliegenden Feenrittern. Im DLC wird Losomn nun um einerwartet, in denen euch natürlich auch unbekanntes Viehzeug erwartet, das es mit einer der neu hinzugefügten Waffen niederzustrecken gilt.Auch ein paarwollen euch an den Kragen, weshalb ihr unbedingt von den Amuletten, Modifikationen und Ringen Gebrauch machen solltet, die mit dem DLC ihren Weg ins Spiel finden. Oder ihr probiert denaus, der vor allem auf Statuseffekte setzt, um seine Gegner in die Knie zu zwingen. Weitere Details wolle man dann verraten, sobald der Release des DLCs näher rückt.Falls es euch angesichts der versprochenen Inhalte schon in den Fingern juckt, könnt ihr dann ab dem 14. November loslegen – vorausgesetzt, ihr legtauf den Tisch oder kauft gleich, der zusätzlich noch zwei weitere DLCs enthält, die dann aber erst nächstes Jahr erscheinen. Solltet ihr dem Soulslike-Shooter noch keine Chance gegeben haben, legen wir euchnochmal ganz besonders ans Herz.