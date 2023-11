Remnant 2: Guide: Den Ritualist als neuen Archetyp in The Awakened King freischalten

Remnant 2: So startet ihr The Awakened King

Es darf wieder geschossen und ausgewichen werden: In The Awakened King von Remnant 2 wird Losomn erweitert.

So schaltet ihr den Ritualist in Remnant 2 frei

Das Zerlumpte Püppchen ist der Gegenstand, den ihr zwingend benötigt, um den Ritualist freizuschalten.

Diese Höhle an der Küste der Verzweilung müsst ihr aufsuchen, um die Puppe finden zu können.

Der erste DLC,, ist gerade fürerschienen und bringt nicht nur ein neuesfür den Soulslike-Shooter an den Start. Mit demgibt es außerdem einen, welcher aber nicht ganz auf dem Silbertablett präsentiert wird.Wie schon die überwiegende Mehrheit der Archetypen von Remnant 2 müsst ihr euch stattdessen ein kleines bisschen anstrengen, um dieeuer Eigen nennen zu dürfen. Aber keine Sorge, wir verraten euch, wie ihr in Remnant 2: The Awakened King den neuen ArchetypUm überhaupt in den Genuss des Ritualist zu kommen, benötigt ihr erst einmal die kostenpflichtige Erweiterung The Awakened King für Remnant 2. Diese kostet eigenständigauf dem, derund deroder ist Bestandteil der teuren Deluxe Edition, bei der ihr automatisch Zugang zu den bisher drei geplanten DLCs erhaltet.Sobald ihr The Awakened King installiert habt, stellt sich natürlich die entscheidende Frae:Dafür müsst ihr mit einem eurer Charaktere in den Abenteuer-Modus starten und könnt dann am Weltenstein die Erweiterung auswählen. Ihr werdet dann gefragt, ob ihr den DLC als sogenanntenspielen wollt. Bejaht das, denn nur so werdet ihr automatisch zu den neuen Inhalten in Losomn gebracht.Bei zukünftigen Besuchen ist es dem Zufall überlassen, ob ihr die neuen Regionen zu Gesicht bekommt oder andere Gebiete der voninspirierten Welt.Für denmüsst ihr euch im neuenbefinden und dort eine überflutete Gegend finden. Die erreicht ihr jedoch nur, wenn ihr euch zuvor durch den Dungeongekämpft habt – beide Gebiete sind quasi miteinander verbunden, allerdings durch einen Zwischenboss beschützt. Mehr Spoiler wollen wir an der Stelle nicht liefern.Habt ihr den Versunkenen Spuk erfolgreich hinter euch gebracht, landet ihr wieder an der Küste der Verzweiflung und sucht dort einen. Hier hüpft ihr dann von Kahn zu Kahn und gelangt so tiefer in die Kanalisation. An der Wand müsstet ihr nun einesehen, in die ihr euch quetscht. Am Ende des Ganges findet ihr eine Hexe, die gerade ein Schwein opfert – tötet einfach beide und sammelt anschließend denauf.Mit diesem Item teleportiert ihr euch jetzt zurück nach Station 13 und sucht Wallace auf. Für daserlaubt er es euch, den Archetyp Ritualist freizuschalten. Diesen könnt ihr auf eurem aktuellen Charakter nutzen und entsprechend mit einer anderen Klasse kombinieren.Der Ritualist setzt stark auf Statuseffekte, unter anderem ist seine, die die Dauer dieser Effekte um 10 Prozent auf der niedrigsten Stufe erhöht. Außerdem verfügt er beispielsweise um die, mit der ihr eine Explosion erzeugt, die allen Gegnern im Umkreis von 15 Metern sofort dieundzufügt.Einen weiteren Archetyp gibt es in Remnant 2: The Awakened King nicht – zumindest ist diesbezüglich nichts bekannt., haben wir für euch derweil an anderer Stelle zusammengefasst.