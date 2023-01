Tales of Symphonia Remastered: Deshalb bekommt das JRPG eine Neuauflage

Tales of Symphonia: Wünsche der Fans erwirken Remaster

Verbesserungen der Neuauflage im Überblick

Mit Tales of Arise erschien 2021 der aktuelle Ableger der gestandenen japanischen Rollenspielreihe, nun kehrt man zu einem alten Klassiker zurück: Tales of Symphonia.Das ursprünglich 2004 für Gamecube und PlayStation 2 veröffentlichte Urgestein von Bandai Namco soll schon am 17. Februar seinen zweiten Frühling als Neuauflage erleben – sieht man von dem erneuten Release als HD-Version ab. In einer FAQ auf der offiziellen Website des Spiels (übersetzt via Nintendo Everything ) enthüllte Entwickler Bandai Namco nun ein paar neue Infos zum Remaster und verriet, warum man sich ausgerechnet für Tales of Symphonia entschieden hat.Wenig überraschend hat man im Büro des Entwicklerstudios sich Gedanken über die Wahl des Tales of-Titels für eine Neuauflage gemacht und den Gewinner nicht einfach ausgewürfelt. Die Entscheidung soll dabei vor allem aufgrund des regen Feedbacks der Fans erfolgt sein, heißt es:“Nach Tales of Vesperia wird dies das zweite Spiel sein, das wir für die aktuelle Generation remastern. Symphonia war der erste weltweit veröffentlichte Titel und wir haben gehört, dass viele Menschen sowohl in Japan als auch in Übersee ihr Interesse bekundet haben, das Spiel auf den aktuellen Plattformen zu spielen, was zu der Planung dieser Neuauflage geführt hat.“Ob man nach Tales of Symphonia noch weitere Spiele vom beliebten JRPG-Franchise neu auflegt, wollte man noch nicht versprechen – aktuell fokussiere man sich voll und ganz auf den bevorstehenden Release. Nichtsdestotrotz scheint Bandai Namco nicht abgelehnt zu sein und nimmt sich die Wünsche der Fans zu Herzen:„Wir hören von vielen leidenschaftlichen Fans der Reihe auf der ganzen Welt, dass sie alte Tales-Spiele auf aktuellen Plattformen spielen wollen. Wir als Team danken euch aus tiefstem Herzen. Wir konzentrieren uns aktuell auf den Release von Tales of Symphonia Remastered, aber wir erwarten eure Vorschläge und Wünsche in der Zukunft.“Natürlich lieferte die FAQ auch einen Einblick in die vielen Verbesserungn, die die Neuauflage von Tales of Symphonia enthalten soll. So verspricht man eine schickere Optik für die Charaktere, die Umgebungen und die Gegenstände sowie eine stablie Framerate, verbesserte Steuerung und die Möglichkeit zum Überspringen von Zwischensequenzen. In den Genuss des Remasters kommen neben Konsolen- übrigens auch PC-Spieler.Zwar schaffte es 2016 bereits die HD-Variante von Tales of Symphonia auf den PC via Steam, die stieß bei den Spielern aber auf keine positive Resonanz . Fehlerhafte Texte, lückenhafte Übersetzungen und eine geringe Anzahl an Speicherplätzen sorgten für genauso viel Unmut wie Abstürze und Ladeschwierigkeiten. Bei der Neuauflage bekommen Fans dann hoffentlich eine bessere Umsetzung geboten.