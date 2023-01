Tales of Symphonia Remastered: Neuauflage präsentiert sich im Gameplay-Trailer

Tales of Symphonia: Die erneute Rückkehr des Gamecube-Rollenspiels

Weitere Tales-Neuauflagen laut Bandai Namco denkbar

Bereits am 17. Februar darf Tales of Symphonia von den Toten auferstehen und Fans sowie Neulinge gleichermaßen als Remaster-Version in seinen Bann ziehen.Wie stark der Funke der Magie auch 18 Jahre nach dem Original noch überspringt, könnt ihr jetzt mit einem neuen Gameplay-Trailer überprüfen. Dort zeigt sich Tales of Symphonia von seiner geschliffenen Seite und bringt neben einem groben Story-Abriss auch die ein oder andere Grundlagenlektion sowie natürlich einen Blick auf die angepasste Optik mit.Das japanische Rollenspiel Tales of Symphonia erhielt zwar bereits 2014 eine HD-Version für die PlayStation 3 mit dem Beinamen Chronicles , die zwei Jahre später auch auf dem PC landete. Fans und Kritiker waren von dem polierten Zweitversuch aber nicht ganz so überzeugt wie seinerzeit vom Original und vor allem die PC-Umsetzung frustrierte mit Technik-Problemen Mit dem Remaster hat Bandai Namco nun die Chance, es besser zu machen und unterstreicht diesen Versuch, indem man einen weiteren Gameplay-Trailer zur bald erscheinenden Neuauflage veröffentlicht. Der erinnert Fans von Symphonia nochmal an einige Elemente des Spiels und soll gleichermaßen Newcomer abholen.Dabei wichtig ist natürlich eine kurze Story-Zusammenfassung rund um einen Auserwählten, der eine Reihe an Teammitgliedern um sich schart, damit er die Welt wiederherstellen und vor ihrem Verderben retten kann. Weil die bunt durchgewürfelte Truppe dabei selbstverständlich auf Widerstand trifft, gilt es, mit Schwert und Magie in die Schlacht zu ziehen.Entsprechend bekommt auch das Echtzeit-Kampfsystem ein bisschen Aufmerksamkeit im Gameplay-Trailer. Verschiedene Fähigkeiten werden dabei genauso angeführt wie Unisonangriffe, bei denen es sich um „mächtige Team-Attacken“ handelt. Wer sich nicht mit Menüs aufhalten, sondern lieber direkt ins Getümmel stürzen will, kann mit einem Tastendruck außerdem die optimale Ausrüstung auswählen.Nach Tales of Vesperia, das 2019 mit einer Definitive Edition die Möglichkeit zum Neuanfang bekam, ist Tales of Symphonia schon der zweite Titel der Rollenspiel-Reihe, der Bandai Namco eine Rundumsanierung spendiert. Für Symphonia als nächstes Remaster entschied man sich wegen der Fans, die sich den Titel explizit als Neuauflage gewünscht hatten. Wie man in einem FAQ zu Tales of Symphonia außerdem verriet , wären weitere Remaster anderer Tales-Spiele in der Zukunft durchaus denkbar. Aktuell konzentriere man sich zwar noch voll und ganz auf den baldigen Release von Symphonia, danach sei man aber für Anregungen, Wünsche und Vorschläge der Fans offen.