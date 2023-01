Maverick Games: Ehemalige Forza Horizon-Entwickler gründen neues AAA-Studio

Von Playground zu Maverick Games

Wie geht es bei Playground weiter?

Das Jahr 2023 beginnt mit einer Studioneugründung: Ehemalige Entwickler von Playground Games, dem Studio hinter der Forza Horizon-Reihe, haben ihr eigenes Unternehmen Maverick Games gegründet.Angeführt wird das neue Entwicklerstudio von Mike Brown, dem Creative Director von Forza Horizon 5 . Ziel ist es, neue AAA-Spiele zu entwickeln, wovon sich eines bereits für PC und Konsolen in Arbeit befindet. Viele Details gibt es bislang aber noch nicht.Maverick Games besteht vorwiegend aus ehemaligen Entwicklern von Playground Games. Neben Mike Brown sind das unter anderem noch Tom Butcher, ehemaliger Lead Producer bei Playground, und Matt Craven, dem früheren Technical Director beim Forza Horizon-Studio. Hinzu kommen noch Gareth Harwood, Fraser Strachan und Ben Penrose, die ebenfalls zuvor bei Playground Games tätig waren.Zusätzlich mit an Bord sind Harinder Sangha, frühere Co-Chefin von Sumo Digital Leamington und Elly Marshall, welche zuvor als Experience Design Director bei EA arbeitete. "Unser Ziel ist es, Maverick Games zu einem Studio zu machen, das die Leute lieben" führt Mike Brown in der Pressemitteilung aus.Um das zu bewerkstelligen benötigt es natürlich neben talentierten Entwicklern auch entsprechendes Budget. Eine Startfinanzierung soll es schon gegeben haben und das Team ist bereits mit der Arbeit an einem "premium open-world game" beschäftigt. Zugleich ist man auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, um das Studio wachsen zu lassen. Interessierte können sich auf der Firmenwebseite melden.Trotz der namhaften Wechsel müssen sich Fans bei Playground Games keine Sorgen machen. Das zu Microsoft gehörende Studio ist derzeit mit mindestens zwei Projekten beschäftigt. Zum einen sitzt man an der zweiten DLC-Erweiterung für Forza Horizon 5, die voraussichtlich im Frühjahr 2023 angekündigt wird.Darüber hinaus beschäftigt sich ein zweites Team bei Playground Games mit der Entwicklung von Fable. Das Rollenspiel wurde zwar schon 2020 angekündigt , aber bislang gibt es noch keine wirklichen Informationen dazu. Der Grund dafür ist, dass das Team erst etwas zeigen will, sobald man es fertiggestellt hat