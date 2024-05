Animal Well: Ein Metroidvania ohne Kämpfen, aber mit viel Herz

Eines der bestbewerteten Spiele des Jahres





Animal Well (out today) is an all-time classic — a cross between Metroid and Outer Wilds, full of delightful secrets and a joy to play. I've been obsessing for the last few weeks, in a Discord with other critics trying to unravel all of its mysteries. You *must* check it out.



— Jason Schreier (@jasonschreier) May 9, 2024

PS Plus-Spieler können "gratis" spielen

Für witzige Spielereviews istseit jeher auf YouTube bekannt. Nun kann er sich auch "erfolgreicher Spielepublisher" in den Lebenslauf heften: Zusammen mit seinem 2022 gegründeten Label Bigmode hat er in diesen Tagen das Metroidvaniavom Entwickler Billy Basso veröffentlicht, welches derzeitabsahnt.Das optisch vielleicht auf dem ersten Blick nicht die breite Masse ansprechende Indie-Spiel trifft offenbar spielerisch wie atmosphärisch die richtigen Töne. Zumindest bei der internationalen Fachpresse kommt Animal Well bisher sehr gut an und auch auf Steam erfreuen sich die Spieler. Auf der PlayStation 5 könnt ihr sogareinen Blick riskieren, wenn ihr einhabt.Unter der pixellastigen, an frühere CRT-Monitore erinnernden Optik verbirgt Animal Well ein, obwohl auf typische Genre-Konventionen weitgehend verzichtet wird. Als Spieler steuert ihr einen kleinen Schleimball, mit dem ihr euch durch die mysteriöse wie wundersame Spielwelt bewegt.Wirklich kämpfen müsst ihr dabei nicht. Auch komplizierte Sprungpassagen sind in Animal Well kaum vertreten. Stattdessen hat sich Billy Basso darauf konzentriert, diein den Vordergrund zu stellen. Das heißt aber nicht, dass keine Gefahren im tierischen Brunnen lauern: In Bosskämpfen trefft ihr auf unterschiedliche Fellnasen, die euer glitschiges Dasein gar nicht ausstehen können.Um sich gegen die feindlich gesinnten Bewohner des Animal Well zu stellen, müsst ihr sie in Fallen locken oder auf andere Art und Weise ablenken. Anschließend könnt ihr die Flucht antreten und euch erneut derwidmen. Natürlich erlernt ihr dabei unterwegs stets neue Fähigkeiten, mit denen ihr dann bisher unzugängliche Wege erreichen könnt.Wer immer noch skeptisch ist, kann gemäß zahlreichen Wertungen fast unbesorgt sein: Aktuell kommt Animal Well bei Opencritic auf starke, bei Metacritic sind es zumindest für die PC-Version sogar satte 91 Prozent. Lediglich die PS5-Wertung ist mit 86 Punkten niedriger, allerdings sind bisher auch nur 6 Wertungen für Sonys Plattform eingetragen.Durch die Bank weg wird Animal Well in den Kritiken für seine unkonventionelle Art eines Metroidvanias. Kai Tatsumoto von Wccftech fasst es in seinem Test wie folgt zusammen: "Animal Well ist ein fantastisches Debütspiel von einem neuen Entwickler- und Publishing-Studio. Fans vonundwerden sich in diesem Brunnen sofort zu Hause fühlen."Auch Bloomberg-Journalist Jason Schreier zeigt sich auf Twitter sehr angetan. Dort bezeichnet er Animal Well bereits als, den Fans von Metroid oderauf jeden Fall ausprobieren sollten. Auf Steam sehen das die ersten Spieler ähnlich: 97 Prozent der abgegebenen Stimmen fallen zum Zeitpunkt des Schreibens positiv aus.Wer weiterhin unsicher, aber zufälligerweise Abonnent vonoderist, kann Animal Well im Rahmen des kostenpflichtigen Servicespielen. Seit dem 9. Mai 2024 könnt ihr das Indie-Metroidvania somit auf der PlayStation 5 ausprobieren, ohne zusätzlich Geld ausgeben zu müssen.Andernfalls kostet euch derum die 22 Euro auf dem PC via Steam, auf der Nintendo Switch oder eben der PS5. Ein anderes Kleinod mit ebenfalls tierischen Highlights erlebt ihr übrigens auch