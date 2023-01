Avatar Generations: Neues Spiel zum Anime-Liebling steht in den Startlöchern

Avatar Generations: Rundenbasierte Gefechte im Gameplay-Trailer

Mikrotransaktionen & Gacha-System

Während Avatar: Way of the Water Flutwellen von Zuschauern in die Kinos spült, feiert der beinahe gleichnamige Anime aus den 2000er-Jahren mit Avatar Generations nun ein kleines Comeback.Bevor Fans der Serie nun aber in Jubelschreie ausbrechen: Die Sache hat einen Haken. Bei der kommenden Videospieladaption von Avatar: Der Herr der Elemente handelt es sich nämlich um einen kostenlosen Titel für Mobilgeräte. Nach einem Soft-Launch im August 2022, wo das Spiel in Kanada, Dänemark, Schweden und Südafrika erschien, macht sich Aang mit seinen Gefährten nun für einen globalen Release bereit.Einen konkreten Erscheinungstermin hat Avatar Generations zwar immer noch nicht, interessierte Spieler können sich aber wenigstens ab sofort registrieren, um dann im Laufe des Frühjahrs 2023 auf iOS- und Android-Geräten loszulegen. Auf der offiziellen Website findet ihr die entsprechenden Links, falls ihr direkt beim Release am Start sein wollt.Was genau euch dann erwartet, zeigt nun außerdem ein neuer Gameplay-Trailer. Dort zeigt Avatar Generations sein rundenbasiertes Kampfsystem, in dem ihr mit Dreierteams bestehend aus den verschiedenen Charakteren des Anime in den Kampf zieht. Neben Titelheld Aang bekommen Fans dort natürlich auch Korra, Toph und viele weitere Bändiger aus der Serie zu Gesicht.Als Rollenspiel wird der Mobile-Titel deshalb bezeichnet, weil ihr eure Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten und Unterstützerfiguren ausstatten und so euer ganz eigenes Team zusammenstellen könnt. Inhaltlich will man sich eng an der Vorlage sowie der Fortsetzung The Legend of Korra orientieren, es soll aber auch neue Geschichten zu entdecken geben.Wie es sich für einen kostenlosen Mobile-Titel gehört, wird sich Avatar Generations natürlich durch Mikrotransaktionen finanzieren. Schon jetzt kann man auf der offiziellen Website des Spiels dank der Registrierungsbelohnungen einen Ausblick auf die verschiedenen Währungen und Möglichkeiten zum Geldausgeben erhaschen.Mithilfe eines Gacha-Systems könnt ihr dann verschiedene zufällige Charaktere freischalten, Protagonist Aang gibt es bei insgesamt 100.000 Registrierungen aber immerhin für alle Spieler kostenlos. Die gleichnamige Filmreihe von James Cameron bekommt übrigens auch eine Videospiel-Umsetzung: Nachdem Avatar: Frontiers of Pandora den geplanten Release von 2022 nicht einhalten konnte, erscheint der Titel rund um die blauhäutigen Aliens nun vermutlich dieses Jahr.