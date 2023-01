Disney Lorcana: Release-Termin zu Disneys Sammelkartenspiel enthüllt

Disney Lorcana: Das erste Kapitel beginnt im Herbst

Egal ob Pokémon, Yu-Gi-Oh! oder Magic: Auch 2023 reiten physische Kartenspiele auf einer Welle des Erfolgs und das US-amerikanische Micky Maus-Unternehmen will mit Disney Lorcana nun ein Stück vom Kuchen haben.Angekündigt wurde das Trading Card Game rund um die schillernden Charaktere der Disney-Welt zwar bereits letzten September, nun hat man endlich verraten wann sich Fans die ersten Booster, Starterdecks und weiteres Zubehör zulegen dürfen. Demnach soll die erste Produktriege von Disney Lorcana im August 2023 an den Start gehen.Wie für ein Sammelkartenspiel üblich, fährt man mit Disney Lorcana direkt zu Release die ganz großen Geschütze auf: Neben klassischen Boostern mit jeweils zwölf Karten, die als Motive Micky, Elsa und Maleficent zieren, werden auch drei Starterdecks, ein Geschenkset und die Illumineer’s Trove zur Auswahl für Disney-Fans stehen. Alle Artikel findet ihr auf der offiziellen Website des Spiels von Ravensburger , Preise sind aber noch nicht bekannt.Wer die Karten mit den bunten Figuren nicht nur sammeln, sondern auch mit ihnen gegen andere spielen möchte, muss natürlich einige Regeln beachten. So braucht es zum Duell ein Deck aus 60 Karten, für das man entweder eines der vorgefertigten Starterdecks oder eine selbst zusammengestellte Auswahl aus Karten verwenden kann.Neben den verschiedenen Produkten, bei denen die Karten mit verschiedenen Seltenheits- und Kampfstärken im Rampenlicht stehen, bietet man aber direkt zum Release im Herbst eine Reihe an Zubehör an. Kartenhüllen, Deckboxen, Spielmatten und Sammelalben lassen das Herz eines jeden Disney-Fans höher springen und die Kassen des Konzerns angesichts des TCG-Booms vermutlich klingeln.Eine kleine Rahmenhandlung hat das kommende Sammelkartenspiel übrigens auch zu bieten: So schlüpft ihr in die Rolle eines Luminari, der mit magischer Tinte die „sogenannten Glimmer der Disney Figuren“ zum Leben erweckt. Wie genau sich die Story mit den Karten verbindet und was ihr bei eurer Reise ins Tintenland erlebt, könnt ihr ab August 2023 mit Disney Lorcana selbst herausfinden.