Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key: Überraschende Verschiebung vom Trilogie-Finale

Atelier Ryza 3: Produzent des Spiels entschuldigt sich bei den Fans





A message from the Atelier Ryza 3 producer.#AtelierRyza3: Alchemist of the End & the Secret Key will now release on March 24th, Friday 2023. Thank you for your patience.https://t.co/iYG6ZiqwdX pic.twitter.com/xlPWnyQ1Z1



— KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) January 18, 2023

Einen guten Monat vor Release vonmuss die titelgebende Alchemistin noch einmal ihre Gerätschaften in den Schrank räumen.Entwickler und Publisher Koei Tecmo hat das Trilogie-Finale überraschend verschoben, und zwar um einen ganzen Monat. Damit erscheint Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key nun nicht mehr am 24. Februar, sondernAuf Twitter hat Koei Tecmo neben der Ankündigung auch eine Nachricht veröffentlicht. Junzo Hosoi, der Produzent von Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key wendet sich dort an die Fans, entschuldigt sich für dieund erklärt, warum es so kurzfristig zu der sicherlich für einige enttäuschenden Entscheidung kam:„Wir entschuldigen uns für die Verschiebung bei allen, die sich auf Atelier Ryza 3 gefreut haben. Um aus diesem Spiel ein passendes Finale für Ryza und ihre Freunde zu machen, haben wir uns Herausforderungen gestellt, wie beispielsweise das Erkunden von großen, offenen Feldern und eine Grafik, die den Charme der Charaktere in vollem Umfang ausdrückt.“„Unser Team wird die zusätzliche Zeit nutzen, um die letzten Feinheiten zu polieren, damit wir euch allen, die die Serie verfolgen, die bestmögliche Erfahrung bieten können, in diesem Höhepunkt der Abenteuer von Ryza und ihren Freunden. Wir machen das Spiel noch besser, damit sich die Warterei lohnt, daher sind wir dankbar für eure Geduld, bis das Spiel bald erscheint.“Nachundist Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key wie bereits erwähnt der Abschluss der Ryza-Trilogie. Die japanische Reihe vermischt Erkundung und Kämpfe mit einem vielschichtigen Crafting-System, dem wirauf den Zahn gefühlt haben.