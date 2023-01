Deals: Need for Speed: Unbound & weitere spannende Schnäppchen auf Amazon & Co.

Gaming-Deals bei Amazon & Co. in dieser Woche: Die Angebote auf einen Blick

EPOS Sennheiser Game one zum Tiefstpreis bei MediaMarkt & Saturn

Need for Speed: Unbound bei Amazon und Co. stark reduziert

Mario + Rabbids Sparks of Hope für die Nintendo Switch im Amazon-Angebot

PSN-Guthaben bei Amazon um 15 Prozent reduziert

Populäre Highend-Gaming-Maus von Roccat zum Tiefstpreis

Auch in dieser Woche gibt es wieder allerhand spannender Schnäppchen für Gamer imbeiund Co. Starke Vergünstigungen gibt es beispielsweise für das neue N, aber auch Peripherie in Form einer Gaming-Maus findet ihr in unseren Deals der Woche.Doch damit nicht genug: Wer im PlayStation Store so richtig sparen möchte, der bekommt aktuell PSN-Guthaben im Wert von 25, 50 und 100 Euro mit einem Rabatt von 15 Prozent zu erstehen. Ganz frisch mit dabei: Ein beliebtes Sennheiser-Headset, das bei MediaMarkt und Saturn einen neuen Tiefstpreis erreicht hat.In der vergangenen Woche gab es einige günstige Gelegenheiten, euer Gaming-Inventar zu erweitern. Welche lohnenden Angebote ihr bei Amazon, MediaMarkt, Saturn und weiteren Online-Shops verpasst habt, seht ihr im Folgenden.Zum historischen Tiefstpreis bekommt ihr aktuell bei MediaMarkt & Saturn das beliebte EPOS Sennheiser Game one. Dieses ist kabelgebunden und liefert einen kristallklaren Klang in Stereo. Nutzen könnt ihr es dank des Klinkenanschlusses nicht nur auf dem PC oder dem Mac, sondern auch auf den Xbox Series- und PlayStation-Konsolen sowie auf der Nintendo Switch.Das noch recht neue, erst im vergangenen November erschienene Need for Speed: Unbound gibt es aktuell ebenfalls stark vergünstigt. Bei Amazon, MediaMarkt und Saturn findet ihr es sowohl für die PlayStation, den PC sowie die Xbox zu einem verlockenden Preis, wenn man bedenkt, dass EAs neuester Teil der Rennfahrsimulation erst wenige Wochen auf dem Markt ist.Auch Mario + Rabbis Sparks of Hope erschien erst im vergangenen Jahr und schon jetzt ist der Stategie-Hit für die Switch bei Amazon im Angebot. Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung spart ihr sogar rund ein Drittel. Und sogar die Gold-Edition des Spiels, bei der ihr gleich alle drei DLCs, die im Laufe des Jahres erscheinen sollen, dazubekommt, gibt es günstiger.Wer sich für etwas aus dem offiziellen PlayStation Store interessiert, seien es neue Titel, oder FIFA Points für den populären Ultimate Teams-Modus, der spart bei Amazon aktuell 15 Prozent beim Kauf der 25, 50 und der 100 Euro-Guthabenkarte:Zu guter Letzt noch etwas Peripherie: Die Roccat Kone Pro, eine Highend-Gaming-Maus des deutschen Herstellers, gibt es bei Amazon zum aktuellen Tiefstpreis. Ihre Highlights haben wir bereits an anderer Stelle ausführlicher vorgestellt und im Angebot spart ihr im Moment mehr als die Hälfte im Vergleich zu ihrem regulären Preis:Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.