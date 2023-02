Deals: 2 TB SSD für die Hälfte & weitere starke Schnäppchen bei Amazon

Gaming-Deals bei Amazon: Die spannendsten Schnäppchen der Woche

Samsung Q60B QLED 4K-TV um 40 Prozent reduziert

Beliebte Budget-Gaming-Maus von Razer im Angebot

Auf Nintendo Switch OLED-Modell in der Pokémon Karmesin & Purpur-Edition 20 Euro sparen

Spannende Spiele für Nintendo Switch z.B. Fire Emblem Engage oder Pokémon Karmesin & Purpur reduziert

Schnelle SSD von Kingston für die Hälfte

Samsung Galaxy S23 bei Amazon vorbestellen, doppelten Speicher abstauben und bis zu 150 Euro sparen

In dieser Woche tummeln sich wieder einige starke Schnäppchen für Gamer aufim. Mit dabei: Eine schnelle SSD mit zwei Terabyte Speicher von Kingston für die Hälfte ihres ursprünglichen Preises sowie eine ganze Reihe spannender Spiele für die Nintendo Switch, darunter das noch recht frische Pokémon Karmesin & Purpur.Sucht ihr noch nach der passenden Konsole, lassen wir euch natürlich ebenfalls nicht hängen: Der Versandhausgigant hat aktuell sogar die Nintendo Switch OLED in der Pokémon-Edition zu einem günstigeren Preis parat. Ganz neu mit dabei: Ein QLED 4K-TV von Samsung, der sich zum Zocken hervorragend eignet. Weitere interessantefindet ihr im Folgenden.Günstige Gelegenheiten für Gamer boten sich in dieser Woche wieder einige. Eine Zusammenfassung dieser bieten wir euch im Folgenden.Sucht ihr aktuell nach einem hochwertigen Fernseher zum Zocken und Streamen, seid ihr bei Samsung an der richtigen Adresse. Für den QLED-TV, der eine Auflösung von 4K bietet und in verschiedenen Größen zwischen 43 und 85 Zoll zur Auswahl steht, zahlt ihr aktuell gute 40 Prozent weniger:Preisbewusste Gamer können mit einer der beliebtesten Mäuse auf Amazon, der Razer DeathAdder Essentials, wenig falsch machen. Für unter 30 Euro bekommt ihr die, die auf Schnickschnack wie RGB verzichtet und dafür deutlich günstiger daherkommt:Endlich ist die OLED-Variante der Nintendo Switch wieder problemlos verfügbar. Bei Amazon bekommt ihr siejetzt sogar ganze 20 Euro günstiger:Natürlich soll eure neue Nintendo Switch auch ordentlich gefüttert werden., darunter auch das brandneuesowieneben weiteren starken Titeln, im Angebot:Wer seinem PC einen besonders schnellen Speicher spendieren möchte,. Sie hat nicht nur satten Speicherplatz mit im Gepäck, sondern auch eine hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit zu bieten:In der nächsten Woche ist es soweit, dann erscheint das neue Samsung Galaxy S23 auf dem Markt. Schon jetzt könnt ihr. Tut ihr dies bei Amazon, könnt ihr euch bis zu 150 Euro Tauschprämie sowie doppelten Speicher zum gleichen Preis sichern. Besonders spannend: Diedürfte auch Zockerherzen höher schlagen lassen.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.