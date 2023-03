Deals: Starke Angebote der Woche mit Philips 4K-TV, 2 TB SSD & mehr bei Amazon

Deals: Philips Ambilight 4K-TV mit 65 Zoll bei Amazon im Angebot

Weitere Deals

WD_Black NVMe SSD mit 2 TB

Nintendo Switch LAN-Adapter von Amazon

Nintendo Switch microSD-Speicherkarte von SanDisk

Ersparnis: 3 Prozent



Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.