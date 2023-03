Deals: Starke Angebote der Woche mit 1 TB SSD, Switch-Bunde & mehr bei Amazon und Co.

Deals: 1 TB M.2 SSD von WD_Black zum Tiefstpreis bei Amazon im Angebot

Auch in dieser Woche gibt es beiund Co. einige lohnenswerte, die vor allem Gamer interessieren dürften. Mit dabei: eine günstigemit 1 TB von Western Digital zum Tiefstpreis.Platzmangel auf eurem PC sagt ihr so den Kampf an. Auch Gaming-Peripherie-Hersteller SteelSeries fährt mit seinem Sale auf Amazon große Geschütze auf. Und passenderwartet euch ein Bundle aus Nintendo Switch und dem starken Odyssey-Ableger.Die schnelle M2. SSD von WD_Black bietet nicht nur einen Terabyte an Speicherplatz, sondern auch eine hervorragende Lesegeschwindigkeit von bis zu 5.150 Megabyte pro Sekunde. Ihr verringert lästige Ladezeiten in euren liebsten Spielen und löst gleichzeitig Platzprobleme, die bei modernen Speicherfressern wieund Co. schneller auftreten können als euch lieb sein dürfte. Bei Amazon bekommt ihr die WD_Black SN770 aktuell zum besten Preis: (Stand: 12.03. 14:37 Uhr)