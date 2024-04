Ein neuer bester Freund in der Mine von SteamWorld Build

Der wilde Westen insoll bald noch ein Stück wilder werden: denn der Mix aus Städtebau-Simulation und Echtzeit-Strategie wird mit einem DLC aufgefrischt.heißt das kommende Zusatzpaket und verspricht das Spiel mit einer Reihe kleiner Extras auszuschmücken. Allen voran ein mächtiger Begleiter, der euer Geleit durch die Mine sichern soll.Impräsentiere Thunderful den neuen Ableger ihrer SteamWorld-Reihe SteamWorld Build. Erneut vollzogen sie hiermit einen Genre-Wechsel, und zwar diesmal hin zur Aufbau-Strategie. Ziel des aktuellen Titels ist es, fleißig ackernden Robotern dabei zu helfen, genügend Ressourcen zu erwirtschaften, damit diese ihrem Heimatplaneten den Rücken zukehren können. Auf Steam findet sich nun die Ankündigung von frischem Bonuscontent.In SteamWorld Build Mechanized DLC gesellt sich ein mächtiger Koloss zu eurem Kader aus Roboter-Freunden: Als Star der Erweiterung begleitet euchbei Erkundungstouren in der Mine, um den Weg freizuräumen. Begegnet ihr alsoin denUntertage, schafft der Mech durch rohe Kraft schnell Abhilfe. Auch sein metallischer Faustschlag kann sich sehen lassen. Das kommt euch im Kampf gegen einennamens Abomination zugute, der in dunklen Gruben lauert.Doch in der Mine erwartet euch nicht nur neue Gesellschaft, sondern außerdem neues Gedöns. Unter anderem wird das Spiel mit Features wie Lasern, zusätzlichen Blöcken und diverse Maschinerien verfeinert. Auch im Tageslicht tut sich etwas, denn hier kann demnächst daserrichtet werden, das euer Mech für Upgrades aufsuchen kann.Der Release des SteamWorld Build Mechanized DLC wurde wenige Tage vorher für denangekündigt. Spieler an PC, Xbox oder PlayStation dürfen sich also auf einen sehr kurzen Countdown freuen. Sobald dieser abgelaufen ist, enthüllt sich auch der Preis. Mit Blick auf die Kosten von 24,99 Euro für das Hauptspiel lässt sich dieser allerdings bereits jetzt eingrenzen. Zu einer Veröffentlichung auf der Switch hat sich Thunderful übrigens bisher nicht geäußert. Nintendo-Anhänger müssen daher wahrscheinlich mit längeren Wartezeiten rechnen. Vielleicht stellt ja das Programm des Nintendo Switch Online Abos bis dahin einen Trost dar.