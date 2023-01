Hi-Fi RUSH: Evil Within-Macher veröffentlichen überraschend quietschbunte Rhythmus-Action

Hi-Fi RUSH: Möchtegern-Rockstar gegen Mega-Konzern

Comichafte Grafik trifft auf rockigen Soundtrack

Beim gestrigen Xbox Developer_Direct Livestream meldeten sich überraschend die Entwickler vonzu Wort und präsentierten ihr neuestes Werk:Grelle Farben, laute Musik: Nach den vorherigen Horror-Titeln des Studios wieundist die frisch vorgestellte Rhythmus-Action vermutlich ein audiovisueller Schock. Mindestens genauso schockierend ist der Release-Termin: Ohne Vorwarnung stand Hi-Fi RUSH nach der gestrigen Ankündigung auch gleich zum Download auf dem PC und der Xbox Series X | S bereit.Wer in die ohrenbetäubende Welt von Hi-Fi RUSH abtauchen will, hat also ab sofort die Gelegenheit dazu und darf Protagonist und Möchtegern-Rockstar Chai auf seiner Mission begleiten. Der aufstrebende Musiker hat nach einem missglückten Experiment nicht nur einen Roboterarm und einen MP3-Player in seiner Brust, sondern auch eine Rechnung offen mit dem Megakonzern Vandelay Technologies.Mithilfe der Robokatze 808 und weiteren Mitstreitern macht Chai sich auf, das fiese Unternehmen zu stürzen und muss sich dabei nach und nach durch die verschiedenen Abteilungen kämpfen. Die Blechbüchsen und Bosskämpfe, die sich ihm dabei in den Weg stellen, räumt er im Takt der Musik aus dem Weg und schlägt, springt und rockt zum Beat.Eure Angriffe erfolgen dabei automatisch im Takt, was zu Komboattacken führt, die ihr wiederum manuell auslösen müsst und dabei im Idealfall im Rhythmus bleibt. Wer mit der Musik auf einer Wellenlänge kämpft, wird belohnt, Hi-Fi RUSH soll aber auch Spieler mit weniger Taktgefühl abholen. Der Ton macht die Musik, und das gilt nicht nur für eure Angriffe – auch Gegner, Plattformen und Zwischensequenzen bewegen sich passend zum Beat.Optisch erinnert Hi-Fi RUSH mit seinen knalligen Farben und der Cyberstreet-Ästhetik an den Dreamcast-Klassikeroder das noch kommende. Kombiniert mit dicken Konturen, Sprechblasen und visuellen Soundeffekten wie aus einem Comicheft ist der frisch erschienene Titel das genaue Gegenteil des bisherigen Horror-Portfolios von Tango Works.Das gilt auch für den rockigen Soundtrack, der schaurige Streichinstrumente zur Seite schiebt und Platz macht für hämmernde Drums und harte Gitarrenriffs. Mit Musik von Nine Inch Nails, The Black Keys, The Prodigy, The Joy Formidable, Number Girl, Wolfgang Gartner, Zwan und anderen Interpreten will man den grellen Artstyle von Hi-Fi RUSH musikalisch untermalen.Besondersdürfen sich über die direkte Veröffentlichung freuen, denn Hi-Fi RUSH landet zwar ohne lange Ankündigung, dafür mit Pauken und Trompeten im Xbox Abo-Service. Auf dem PC und der Xbox Series X | S ist der Exklusiv-Titelaber auch regulär erhältlich und kostet euch