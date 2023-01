Arcadia Fallen: Visual Novel über Alchemie-Lehrling braut bald auch auf der PlayStation

Arcadia Fallen: Die Leiden des jungen Alchemisten

ist zwar schon seit geraumer Zeit auf dem PC und der Nintendo Switch erhältlich, nun steht allerdings der Release für eine weitere Plattform bevor.dürfen angehende Alchemisten fürnämlich auch auf derihr ganz spezielles Süppchen kochen, wenn die Visual Novel Sonys vergangene und aktuelle Konsole verzaubert. Dabei erwarten euch schwierige Entscheidungen, knackige Alchemie-Rätsel und gleich mehrere Dating-Optionen.Weil eine Visual Novel stets Charaktere und Story ins Rampenlicht stellt, hier die Grundlagen von Arcadia Fallen: Als auszubildender Alchemist mit einem schelmischen Geist im Schlepptau werdet ihr eines Tages unerwartet in den uralten Krieg zwischen Magie und Menschheit gezogen und trefft auf verschiedene Verbündete, mit denen ihr die Welt zu retten versucht.Auf dem Weg dorthin geht ihr aber erstmal eurem Alchemisten-Alltag nach und setzt die Chemie des Mittelalters in die Tat um, in dem ihr Scheibenrätsel löst und neue Rezepte entdeckt. Wenn ihr nicht am Tränke mischen seid, trefft ihr vermutlich schwerwiegende Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Oder aber ihr unterhaltet euch mit den verschiedenen Charakteren, die Arcadia Fallen zu bieten hat.Entscheidungsgewalt bekommt ihr dabei auch bei eurem Verhalten: Seid ihr eher der schüchterne Typ, geht ihr offensiv in die Vollen oder versteckt ihr euch hinter einer Barrikade aus Witzen? Wie ihr mit den verschiedenen Figuren umgeht, könnte sich dabei auch auf eure romantischen Chancen auswirken: Vier der Charaktere im Spiel sind nämlich offen für eine Beziehung.Weil Arcadia Fallen Wert auf Inklusion und LGBTQ+ legt, kann die auch gerne gleichgeschlechtlich sein. Außerdem bekommt ihr bei der Erschaffung eures Charakters zu Beginn des Spiels neben einem männlichen und weiblichen auch die Wahl eines androgynen Körpertypen und könnt euch eure bevorzugten Pronomen aussuchen. Auch die Lebenssimulationfür eure Spielfiguren.