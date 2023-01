Strayed Lights: Brandneues Action-Adventure mit flottem Kampfsystem angekündigt

Strayed Lights: Ein Konflikt zwischen Licht und Schatten

Aus dem Schatten ins Licht tritt nicht nur das französische Entwicklerstudio Embers, sondern auch ihr Debüt-Projekt, das schon im April dieses Jahres erscheinen soll.Schon im Enthüllungstrailer wird klar, dass das Spiel mit Licht und Schatten nicht nur in der Optik und Story eine Rolle einnimmt, sondern offenbar auch im Gameplay eingebunden werden soll. Im Rahmen dessen sticht auch das Kampfsystem hervor, bei dem die Entwickler vor allem aufsetzen wollen und offenbar flinke Finger verlangen.Weil der Trailer die Story von Strayed Lights wenn überhaupt nur anschneidet, hilft ein Blick in die Spielbeschreibung auf Steam. Dort verraten die Entwickler aus Straßburg, dass Spieler in die Rolle eines kleinen Lichtwesens schlüpfen, das sich auf der Suche nach Transzendenz befindet. Um die zu erreichen, muss es eine dunkle und mysteriöse Traumwelt bereisen, gespickt mit uralten Ruinen und leuchtenden Bäumen.Was malerisch klingt, wird schnell zu einem wahren Kraftakt, denn natürlich stellen sich dem Lichtwesen zahlreiche Gegenspieler in den Weg. Die Schattenkreaturen bilden dabei in Sachen Größe einen deutlichen Kontrast und sollen anscheinend die inneren Dämonen des Titelhelden darstellen – ein Kampf zwischen David und Goliath entbrennt.Weil brachiale Gewalt vermutlich nicht zu den Stärken des hellen Heldens gehören dürfte, müssen Spieler ihr Können mit präzisem Parieren und akkuratem Ausweichen beweisen – was wohl auch den Ausdruck „rhythmische Duelle“ in der Steam-Beschreibung erklären dürfte. Sowohl das Lichtwesen als auch seine Schattenfeinde können dabei die Farbe ihres Körpers verändern, was sicherlich ebenfalls eine Rolle im Kampfsystem spielen dürfte.Für die Musik von Strayed Lights ist derweil Austin Wintory verantwortlich, der bereits am Soundtrack von Titeln wieodermitgewirkt hat. Bei der Erkundung des Spiels dürft ihr euch also auf ruhige, mystische Klänge freuen. Wie man hingegen die Gefechte gegen die Schattenkreaturen vertont, können wirselbst überprüfen, wenn Strayed Lights fürerscheint.