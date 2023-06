The Crew Motorfest: Angespielt - Autoliebe an hawaiianischen Stränden

Wunderschöne Sandstrände, das blaue Meer und ein Cocktail in der Hand, während die Sonne ihr strahlendstes Gesicht aufsetzt: Hawaii kann schon richtig schön sein, wenn nicht gerade eine Horde verrückter Auto-Liebhaber durch die Gegend fährt, ein riesiges, hippes Festival veranstaltet und an jeder Ecke, ob zu Land, zu Luft oder zu Wasser, Rennen stattfinden. Nein, das ist übrigens nicht die Beschreibung vom nächsten Forza Horizon, sondern von The Crew Motorfest. Wir konnten vor Kurzem erstmals selbst Hand an den Controller legen und durften probespielen.